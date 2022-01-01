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Болгария. Первая лига
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Локомотив
Состав
€ 1 млн
Локомотив - состав команды
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://lokomotivsofia.bg/
Тренер:
Стойчо Стоев
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Martin Velichkov
Вра
-
24
Aleksandar Lyubenov
Вра
-
27
Галчев Патрик-Габриэль
Защ
25
€ 0.6 млн
3
Kaloyan Kostov
Защ
-
91
Ryan Bidounga
Защ
-
47
Stéphane Lambèse
Защ
-
2
Dzuniet Ali
Защ
-
44
Bozhidar Katsarov
Защ
-
31
Krasimir Stanoev
Пол
-
26
Krasimir Miloshev
Пол
-
5
Erol Dost
Пол
-
22
Reyan Daskalov
Пол
-
13
Diego Raposo
Пол
-
19
Mitko Mitkov
Пол
-
8
Luann
Пол
-
9
Минчев Георги
Нап
31
€ 0.35 млн
33
Айб Джордон
Нап
30
€ 0.1 млн
7
Делев Спас
Нап
36
€ 0.01 млн
17
Mark Emilio Papazov
Нап
-
11
Adil Taoui
Нап
-
29
A. Aralica
Нап
-
14
A. Lyaskov
Нап
-
6
Simeon Slavchev
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 8
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