Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
6
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
21
4
17
25
9
7
2
0
16
7
9
23
8
6
2
0
21
6
15
20
9
6
1
2
17
9
8
19
9
5
1
3
14
11
3
16
9
4
1
4
13
14
-1
13
9
2
5
2
8
6
2
11
9
2
4
3
10
14
-4
10
9
2
2
5
7
17
-10
8
9
2
2
5
8
15
-7
8
9
2
0
7
4
12
-8
6
9
1
2
6
10
19
-9
5
9
1
1
7
8
17
-9
4
8
0
4
4
10
16
-6
4
Команда
1
5
6
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
14
1
13
15
5
5
0
0
17
5
12
15
5
5
0
0
12
4
8
15
5
4
1
0
8
3
5
13
5
3
1
1
8
6
2
10
4
3
0
1
8
4
4
9
4
2
0
2
4
4
0
6
5
1
3
1
5
5
0
6
4
1
2
1
2
4
-2
5
4
1
1
2
7
9
-2
4
5
0
4
1
3
4
-1
4
4
1
1
2
4
7
-3
4
4
0
1
3
2
7
-5
1
3
0
0
3
3
7
-4
0
Команда
2
3
4
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
8
4
4
10
4
3
1
0
7
3
4
10
4
2
1
1
5
2
3
7
5
2
1
2
6
7
-1
7
3
1
2
0
4
1
3
5
5
0
4
1
7
9
-2
4
4
1
1
2
5
5
0
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
5
1
1
3
4
8
-4
4
5
1
0
4
5
13
-8
3
4
1
0
3
5
8
-3
3
5
1
0
4
6
10
-4
3
5
0
1
4
3
10
-7
1
5
0
0
5
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире