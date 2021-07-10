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- 17 сентября 2020
- 21:26 Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
- 20:51 Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча 1
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