Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
6
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
20
7
2
47
12
35
67
29
21
4
4
59
16
43
67
29
17
6
6
59
27
32
57
30
15
11
4
43
21
22
56
30
12
9
9
39
24
15
45
30
12
9
9
31
30
1
45
29
10
10
9
28
27
1
40
30
10
10
10
32
31
1
40
30
9
8
13
31
40
-9
35
30
7
13
10
31
34
-3
34
29
7
10
12
21
37
-16
31
29
7
10
12
20
32
-12
31
30
6
12
12
20
34
-14
30
30
6
11
13
23
36
-13
29
30
4
10
16
19
51
-32
22
30
2
4
24
14
65
-51
10
Команда
1
5
6
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
1
1
32
5
27
40
14
13
0
1
36
7
29
39
14
10
2
2
30
9
21
32
15
8
4
3
18
9
9
28
15
8
3
4
25
13
12
27
15
7
6
2
18
12
6
27
15
7
6
2
20
9
11
27
14
6
5
3
14
11
3
23
15
5
8
2
12
10
2
23
15
6
5
4
22
17
5
23
15
5
6
4
16
15
1
21
15
4
9
2
17
13
4
21
15
6
3
6
18
20
-2
21
15
4
6
5
12
14
-2
18
15
4
5
6
12
18
-6
17
15
1
3
11
6
27
-21
6
Команда
3
5
6
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
23
12
11
29
15
8
4
3
23
9
14
28
14
7
6
1
15
7
8
27
15
7
4
4
29
18
11
25
15
5
3
7
13
18
-5
18
15
4
6
5
14
11
3
18
15
4
5
6
10
14
-4
17
15
3
5
7
13
20
-7
14
15
3
4
8
14
21
-7
13
14
2
6
6
10
18
-8
12
15
2
6
7
8
20
-12
12
15
1
5
9
7
21
-14
8
14
2
2
10
9
27
-18
8
15
1
5
9
6
21
-15
8
15
0
5
10
7
33
-26
5
15
1
1
13
8
38
-30
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире