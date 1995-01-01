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Главные новости
16:56
Стогниенко поспорил, когда Клопп вернется к работе
1
16:39
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Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
1
16:17
Шевченко назвал главную футбольную проблему Украины
2
16:11
Реакция ван Дейка на уход Клоппа из «Ливерпуля»
3
15:36
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ЖФК «Спартак» презентовал новичка, упомянув Месси, Пеле, Марадону
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Все новости
17:30
Фото
Чалов сыграл свадьбу в Дубае
17:19
Зенитовец Нино назвал лучшего тренера в мире
17:09
Стали известны стартовые составы на матч «Лас-Пальмас – «Реал Мадрид»: 22 тур Ла Лиги
17:06
Каррагер: «Соперники празднуют уход Клоппа – это величие»
1
16:31
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
16:24
Нино из «Зенита» назвал русских писателей, которых читает на сборах
4
15:50
В ЦСКА назвали плюсы переноса 21-го тура РПЛ на апрель
3
15:25
Фото
Эндрик отпраздновал гол за сборную с фото своей девушки
1
15:06
Турнирная таблица сезона РПЛ без учета голов легионеров: «Зенит» – на девятом месте
23
15:03
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 22-ой тур Ла Лиги
15:00
Состав ЦСКА на Кубок легенд – есть три легионера
1
14:53
Еще один турецкий клуб претендует на Миранчука
14:47
Видео
Месси подписал майку фанату стоя в пробке
14:39
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
14:30
Латераль «Барселоны» пропустит остаток сезона
14:20
Состав сборной мира на Кубок легенд
14:08
Танзанийский клуб установил ценник на вратаря, который интересен «Зениту»
10
13:59
Фото
35-летний Матич подписал контракт с новым клубом
1
13:51
В Египте принесли в жертву корову ради успеха сборной на Кубке Африки
3
13:41
Джалилов: «Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии»
13:33
Шевченко выступил против возвращения российских команд в УЕФА
14
13:26
Скалони назвал тренера, которого считает ориентиром
13:14
Видео
«Урал» анонсировал матч с «Зенитом» видео со сбежавшим из больницы пациентом
4
12:57
Малафеев оценил посвященный ему трек дочери
1
12:41
Фото
Джорджина похвасталась пышными ягодицами
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12:31
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Куртуа купил машину за 400 тысяч
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12:22
«Папа, ты меня прости»: дочь Малафеева, которую он называл психически больной, посвятила трек отцу
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12:09
«Спартак» после паузы в несколько лет поздравил Глушакова с днем рождения
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В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
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Фредрикстад - таблица
Город
Фредрикстад
Дивизион
Норвегия-Элитсериен
Сайт
www.fredrikstadfk.no/
Стадион
Фредрикстад
Тренер
Миккьяль Томассен
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