Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Эфиопия
Результаты
Результаты сборной Эфиопии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://theeff.org/en/
Тренер:
Вубету Абате
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Кубок африканских наций. 2021
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. 2015/2016
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. Плей-офф 2012/2013
Кубок Африканских Наций. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013
12.10 | 22:00
Буркина-Фасо
3 : 1
Эфиопия
08.10 | 16:00
Эфиопия
1 : 0
Гвинея-Бисау
09.09 | 16:00
Сьерра-Леоне
2 : 0
Эфиопия
05.09 | 22:00
Египет
2 : 0
Эфиопия
25.03 | 00:00
Эфиопия
6 : 1
Джибути
22.03 | 00:00
Эфиопия
0 : 2
Египет
09.06 | 19:00
Джибути
1 : 1
Эфиопия
06.06 | 19:00
Гвинея-Бисау
0 : 0
Эфиопия
21.11 | 22:00
Эфиопия
0 : 3
Буркина-Фасо
15.11 | 22:00
Эфиопия
0 : 0
Сьерра-Леоне
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+