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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея-Бисау - Эфиопия
Гвинея-Бисау - Эфиопия: обзор матча 06 июня 2024
Гвинея-Бисау
06.06.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эфиопия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гвинея-Бисау - Эфиопия
Замена
Т. Силва
️️️️
Франкулину
87'
Замена
С. Мане
️️️️
А. Семеду
87'
Замена
P. Mendy
️️️️
Ф. Канде
76'
Замена
R. BaldÃ©
️️️️
М. Кассама
76'
Замена
Ф. Кизера
️️️️
E. Baldé
61'
Желтая карточка
Ф. Канде
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Марсело Джалу
ЦЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
19
Жаниу Бикел
ЦП
16
Морету Кассама
ЦП
8
Алфа Семеду
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
3
Франкулину
ЦФ
7
Elves Baldé
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Эфиопия
22
Said Habtamu
ВР
19
Yared Kassaye
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
4
Million Solomon
ЦЗ
6
Гаточ Паном
ЦП
8
Canaan Markneh
ЦП
9
Месфин Тафессе
ЦФ
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Гвинея-Бисау
23
Fernando Embadja
ВР
1
Жонас Мендеш
ВР
20
Сори Мане
ОП
6
Бура
ОП
18
Фамана Кизера
АП
10
Romario BaldÃ©
ЦФ
7
Тони Силва
ЦФ
5
Prosper Mendy
ЦФ
Эфиопия
1
Abubeker Nura
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
4-3-1-2
1
Бальде
5
Канде
4
Джалу
22
Санганте
17
Энкада
19
Бикел
16
Кассама
8
Семеду
17
Бальде
7
3
Франкулину
3-2-2
22
19
2
4
6
Паном
8
18
9
Тафессе
8
Семеду
20
Мане
20
Мане
8
Семеду
7
18
Кизера
18
Кизера
7
16
Кассама
10
10
16
Кассама
3
Франкулину
7
Силва
7
Силва
3
Франкулину
5
Канде
5
5
5
Канде
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Эфиопия
23
Fernando Embadja
ВР
1
Жонас Мендеш
ВР
6
Бура
ОП
Главный тренер
Бакиро Канде
1
Abubeker Nura
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
Главный тренер
Вубету Абате
Остались в запасе
23
Fernando Embadja
ВР
1
Жонас Мендеш
ВР
6
Бура
ОП
Остались в запасе
1
Abubeker Nura
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
Главный тренер
Бакиро Канде
Главный тренер
Вубету Абате
Статистика матча Гвинея-Бисау - Эфиопия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Стадион:
Estádio 24 de Setembro, Bissau
Новости команд
Все
Гвинея-Бисау
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2022.01.13 20:55
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Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
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Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
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