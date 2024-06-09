Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Джибути - Эфиопия
Джибути - Эфиопия: обзор матча 09 июня 2024
Джибути
09.06.2024, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Эфиопия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Джибути - Эфиопия
Желтая карточка
A. Mohamed Aden
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джибути
22
Sulait Luyima
ВР
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
16
Yabe Siad
ЦЗ
6
Moustapha Osman
ЦЗ
4
Moussa Araita Hamadou
ЦЗ
17
Samuel Akinbinu
ЦП
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
6
Ahmed Mohamed Aden
ЦП
3
Gabriel Dadzie
ЦФ
19
Mahad Abdillahi
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Эфиопия
22
Said Habtamu
ВР
4
Million Solomon
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
8
Canaan Markneh
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Yared Moges
ЦП
9
Месфин Тафессе
ЦФ
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Джибути
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
Эфиопия
1
Abubeker Nura
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
4-3-2
22
18
6
4
16
17
13
6
19
3
2-3-2
22
4
2
8
6
Паном
19
18
9
Тафессе
Остались в запасе
Джибути
Эфиопия
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Надо
1
Abubeker Nura
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
Главный тренер
Вубету Абате
Остались в запасе
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
Остались в запасе
1
Abubeker Nura
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
Главный тренер
Стефан Надо
Главный тренер
Вубету Абате
Статистика матча Джибути - Эфиопия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Джибути
0 : 3
08.10.2025
Египет
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Стадион:
Stade El Abdi, El Jadida
Посещаемость:
100
Новости команд
Все
Джибути
Эфиопия
Сборная России U15 выиграла 4 матча на чемпионате мира с общим счетом 40:0
26 октября
4
Маврикий – Джибути: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
2025.10.08 21:09
1
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
2022.01.17 20:59
Сборная России U15 выиграла 4 матча на чемпионате мира с общим счетом 40:0
26 октября
4
Маврикий – Джибути: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
2025.10.08 21:09
1
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
2022.01.17 20:59
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
2022.01.13 20:55
2
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
1
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+