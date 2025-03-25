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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эфиопия - Джибути
Эфиопия - Джибути: обзор матча 25 марта 2025
Эфиопия
25.03.2025, вторник, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 6 тур
6 : 1
Завершен
Джибути
19'
B. Desta
34'
А. Насир
37'
А. Насир
52'
B. Desta
58'
А. Насир (П)
70'
B. Desta (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эфиопия - Джибути
Замена
А. Решид
️️️️
А. Тонжо
85'
Замена
W. Gezahegn
️️️️
A. Worku
78'
Желтая карточка
H. Tekeste
76'
ГОЛ с пенальти! 6:0!
B. Desta
70'
62'
Замена
A. Youssouf Omar
️️️️
D. Mahamoud Elabeh
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Насир
58'
ГОЛ! 4:0!
B. Desta
Пас отдал
A. Worku
52'
ГОЛ! 3:0!
А. Насир
Пас отдал
A. Worku
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Насир
Пас отдал
B. Desta
34'
ГОЛ! 1:0!
B. Desta
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эфиопия
1
Abubeker Nura
ВР
21
Асрат Тонжо
ЛЗ
3
Ramkel James
ЦЗ
15
Ашалев Тамене
ЦЗ
19
Yared Kassaye
ЦЗ
20
Bereket Waza
ЦП
14
Abdulkarim Worku
ЦП
8
Амануэль Йоханис
ЦП
7
Bereket Desta
ЦФ
10
Абубекер Насир
ЦФ
14
Mohammed Abera
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Джибути
22
Sulait Luyima
ВР
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
23
Ibrahim Idriss Mohamed
ЦЗ
4
Moussa Araita Hamadou
ЦЗ
6
Moustapha Osman
ЦЗ
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
5
Abdi Idleh Hamza
ЦП
10
Warsama Hassan
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
17
Mouad Mahamed
ЦФ
3
Gabriel Dadzie
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Эфиопия
22
Said Habtamu
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
13
Ахмед Решид
ЛЗ
5
Amanuel Terfa
ЦЗ
2
Woldeamanueal Getu
ЦЗ
4
Frezer Kasa
ЦЗ
14
Bekele Berhane
ЦЗ
16
Bruk Markos
ЦП
17
Chernet Gugsa
ЦП
19
Yared Moges
ЦП
6
Habtamu Tekeste
ЦП
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
9
Ahmed Hussien
ЦФ
Джибути
1
Omar Mohamed Mahamoud
ВР
22
Said Youssouf
ВР
15
Закария Хавсави
ЛЗ
20
Yonis Kireh
ЦЗ
16
Yabe Siad
ЦЗ
2
Aboubaker Abdi
ЦЗ
7
Maarouf Abass
ЦП
14
Sadik Aden
ЦП
8
Ahemdini Gohar
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
11
Moussa Wais
ЦФ
21
Ahmed Youssouf Omar
ЦФ
4-3-3
1
21
Тонжо
15
Тамене
19
3
20
14
8
Йоханис
14
10
Насир
7
4-4-2
22
23
4
6
18
5
10
17
13
3
17
21
Тонжо
13
Решид
13
Решид
21
Тонжо
14
18
18
14
13
21
21
13
Остались в запасе
Эфиопия
Джибути
22
Said Habtamu
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
5
Amanuel Terfa
ЦЗ
2
Woldeamanueal Getu
ЦЗ
4
Frezer Kasa
ЦЗ
14
Bekele Berhane
ЦЗ
16
Bruk Markos
ЦП
17
Chernet Gugsa
ЦП
19
Yared Moges
ЦП
6
Habtamu Tekeste
ЦП
9
Ahmed Hussien
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
1
Omar Mohamed Mahamoud
ВР
22
Said Youssouf
ВР
15
Закария Хавсави
ЛЗ
20
Yonis Kireh
ЦЗ
16
Yabe Siad
ЦЗ
2
Aboubaker Abdi
ЦЗ
7
Maarouf Abass
ЦП
14
Sadik Aden
ЦП
8
Ahemdini Gohar
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
11
Moussa Wais
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Остались в запасе
22
Said Habtamu
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
5
Amanuel Terfa
ЦЗ
2
Woldeamanueal Getu
ЦЗ
4
Frezer Kasa
ЦЗ
14
Bekele Berhane
ЦЗ
16
Bruk Markos
ЦП
17
Chernet Gugsa
ЦП
19
Yared Moges
ЦП
6
Habtamu Tekeste
ЦП
9
Ahmed Hussien
ЦФ
Остались в запасе
1
Omar Mohamed Mahamoud
ВР
22
Said Youssouf
ВР
15
Закария Хавсави
ЛЗ
20
Yonis Kireh
ЦЗ
16
Yabe Siad
ЦЗ
2
Aboubaker Abdi
ЦЗ
7
Maarouf Abass
ЦП
14
Sadik Aden
ЦП
8
Ahemdini Gohar
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
11
Moussa Wais
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Главный тренер
Стефан Надо
Статистика матча Эфиопия - Джибути
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Джибути
0 : 3
08.10.2025
Египет
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Стадион:
Stade El Abdi, El Jadida
Посещаемость:
100
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