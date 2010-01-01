Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
2
5
70
32
38
71
30
14
9
7
51
27
24
51
30
15
6
9
41
33
8
51
30
14
8
8
33
28
5
50
30
13
7
10
31
24
7
46
30
11
11
8
32
25
7
44
30
11
9
10
30
29
1
42
30
11
8
11
33
34
-1
41
30
10
9
11
33
36
-3
39
30
10
9
11
25
34
-9
39
30
9
11
10
35
38
-3
38
30
10
6
14
25
37
-12
36
30
9
6
15
36
47
-11
33
30
10
2
18
28
42
-14
32
30
7
7
16
19
31
-12
28
30
5
6
19
17
42
-25
21
Команда
4
5
8
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
36
15
21
35
15
10
3
2
37
14
23
33
15
9
4
2
22
10
12
31
15
9
3
3
23
14
9
30
15
8
4
3
17
13
4
28
15
8
3
4
20
15
5
27
15
7
5
3
17
10
7
26
15
8
2
5
19
16
3
26
15
6
6
3
16
13
3
24
15
6
6
3
16
14
2
24
15
6
5
4
13
11
2
23
15
6
3
6
23
22
1
21
15
6
3
6
10
10
0
21
15
6
1
8
18
21
-3
19
15
5
4
6
15
18
-3
19
15
3
4
8
7
14
-7
13
Команда
2
3
4
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
0
3
34
17
17
36
15
6
6
3
14
12
2
24
15
7
2
6
18
13
5
23
15
6
3
6
18
19
-1
21
15
4
6
5
14
13
1
18
15
5
2
8
10
19
-9
17
15
4
4
7
13
19
-6
16
15
4
3
8
17
23
-6
15
15
3
5
7
19
24
-5
14
15
3
5
7
13
19
-6
14
15
2
7
6
10
15
-5
13
15
4
1
10
10
21
-11
13
15
3
3
9
13
25
-12
12
15
2
5
8
8
21
-13
11
15
2
2
11
10
28
-18
8
15
1
4
10
9
21
-12
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире