Турниры:
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|6
|4
|1
|1
|13:7
|+6
|13
|2.
|Эмелек
|6
|3
|1
|2
|9:5
|+4
|10
|3.
|Стронгест
|6
|3
|0
|3
|10:11
|-1
|9
|4.
|Универсидад де Чили
|6
|1
|0
|5
|7:16
|-9
|3
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стронгест
|3
|3
|0
|0
|9:4
|+5
|9
|2.
|Интернасьонал
|3
|3
|0
|0
|7:3
|+4
|9
|3.
|Эмелек
|3
|2
|1
|0
|6:1
|+5
|7
|4.
|Универсидад де Чили
|3
|1
|0
|2
|3:6
|-3
|3
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|3
|1
|1
|1
|6:4
|+2
|4
|2.
|Эмелек
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|3.
|Универсидад де Чили
|3
|0
|0
|3
|4:10
|-6
|0
|4.
|Стронгест
|3
|0
|0
|3
|1:7
|-6
|0