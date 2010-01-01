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    Эмелек - таблица

    Город Гуаякиль
    Дивизион Эквадор-Серия А
    Сайт http://www.emelexista.com/
    Турниры:
    Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интернасьонал 6 4 1 1 13:7 +6 13
    2. Эмелек 6 3 1 2 9:5 +4 10
    3. Стронгест 6 3 0 3 10:11 -1 9
    4. Универсидад де Чили 6 1 0 5 7:16 -9 3
    Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стронгест 3 3 0 0 9:4 +5 9
    2. Интернасьонал 3 3 0 0 7:3 +4 9
    3. Эмелек 3 2 1 0 6:1 +5 7
    4. Универсидад де Чили 3 1 0 2 3:6 -3 3
    Группа 4 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Интернасьонал 3 1 1 1 6:4 +2 4
    2. Эмелек 3 1 0 2 3:4 -1 3
    3. Универсидад де Чили 3 0 0 3 4:10 -6 0
    4. Стронгест 3 0 0 3 1:7 -6 0
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