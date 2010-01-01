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    Эмелек - результаты

    Город Гуаякиль
    Дивизион Эквадор-Серия А
    Сайт http://www.emelexista.com/
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 4
    Групповой этап, 6 тур
    		22 апреля, среда 23:30 Эмелек 2:0 Универсидад де Чили
    Групповой этап, 5 тур
    		15 апреля, среда 23:30 Стронгест 1:0 Эмелек
    Групповой этап, 4 тур
    		19 марта, четверг 01:45 Эмелек 1:1 Интернасьонал
    Групповой этап, 3 тур
    		5 марта, четверг 04:00 Интернасьонал 3:2 Эмелек
    Групповой этап, 2 тур
    		25 февраля, среда 05:30 Эмелек 3:0 Стронгест
    Групповой этап, 1 тур
    		18 февраля, среда 01:15 Универсидад де Чили 0:1 Эмелек
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