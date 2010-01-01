Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 4
|Групповой этап, 6 тур
|22 апреля, среда
|23:30
|Эмелек
|2:0
|Универсидад де Чили
|Групповой этап, 5 тур
|15 апреля, среда
|23:30
|Стронгест
|1:0
|Эмелек
|Групповой этап, 4 тур
|19 марта, четверг
|01:45
|Эмелек
|1:1
|Интернасьонал
|Групповой этап, 3 тур
|5 марта, четверг
|04:00
|Интернасьонал
|3:2
|Эмелек
|Групповой этап, 2 тур
|25 февраля, среда
|05:30
|Эмелек
|3:0
|Стронгест
|Групповой этап, 1 тур
|18 февраля, среда
|01:15
|Универсидад де Чили
|0:1
|Эмелек