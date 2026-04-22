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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Текнико Университарио - Эмелек
Текнико Университарио - Эмелек: обзор матча 22 апреля 2026
Текнико Университарио
22.04.2026, среда, 03:30
Эквадор. Лига Про, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эмелек
90+4'
Х. Севальос (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текнико Университарио - Эмелек
Завершен
Желтая карточка
L. Estupinan
90'
+7
90'
+7
Замена
Estalin Segura
️️️️➡️️
Игнасио Гуеррико
Замена
Eber Caicedo
️️️️➡️️
Miguel Perea
90'
+6
Замена
Wagner Caicedo
️️️️➡️️
Johan Bocanegra
90'
+6
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хосе Севальос
Желтая карточка
Johan Bocanegra
90'
+3
Желтая карточка
Cesar Castano
90'
+2
90'
+8'
84'
Замена
Francisco Pizzini
️️️️➡️️
J. Mina
77'
Желтая карточка
V. Griffith
72'
Замена
Луис Фрагозо
️️️️➡️️
Luca Klimowicz
72'
Замена
José Neris
️️️️➡️️
A. Mina
Замена
Lucas Fernandez
️️️️➡️️
Anthony Castilo
65'
Замена
Bagner Delgado
️️️️➡️️
Martín Cháves
58'
51'
Желтая карточка
J. Mina
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текнико Университарио
1
Santiago Razzeto
ВР
28
Miguel Perea
ЦЗ
27
Andrés Copete
ЦЗ
85
Yorlin Arce
ЦЗ
5
Mauricio Cagua
ЦЗ
70
Cesar Castano
ЦП
33
Jonathan Majao
ЦП
10
Johan Bocanegra
ЦП
19
Anthony Castilo
ЦФ
7
L. Estupinan
(К)
ЦФ
8
Martín Cháves
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Эмелек
12
Педро Ортис
(К)
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
51
Stalin Valencia
ЦЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
14
Ромарио Кайседо
ПЗ
5
A. Mina
ЦП
16
Sergio Quintero
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
6
V. Griffith
ЦФ
30
J. Mina
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Текнико Университарио
12
Ayrton Morales
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
53
Rafael Chila
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
90
Wagner Caicedo
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
9
Lucas Fernandez
ЦФ
Эмелек
1
Mario Valero Sanchez
ВР
4
Estalin Segura
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
18
Mathias Carabali
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
24
Andrés Viteri
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
15
Луис Фрагозо
ЦФ
9
José Neris
ЦФ
4-3-3
1
28
85
5
27
70
33
10
8
7
19
3-2-2-1-2
12
Ортис
51
2
7
14
Кайседо
3
Гуеррико
5
16
21
Севальос
30
6
8
25
25
8
10
90
90
10
28
16
16
28
19
9
9
19
3
Гуеррико
4
4
3
Гуеррико
30
10
10
30
7
15
Фрагозо
15
Фрагозо
7
5
9
9
5
Остались в запасе
Текнико Университарио
Эмелек
12
Ayrton Morales
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
53
Rafael Chila
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
1
Mario Valero Sanchez
ВР
80
Orlando Herrera
ЦЗ
18
Mathias Carabali
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
24
Andrés Viteri
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Остались в запасе
12
Ayrton Morales
ВР
30
Kener Arce
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
53
Rafael Chila
ЦП
6
L. B. Torres Nazareno
ЦП
15
Felipe Castillo
ЦП
67
Marco Alexander Carrasco Bonilla
ЦП
11
Cristopher Arteaga
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Valero Sanchez
ВР
80
Orlando Herrera
ЦЗ
18
Mathias Carabali
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
24
Andrés Viteri
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Буч
Главный тренер
Эрнан Торрес
Статистика матча Текнико Университарио - Эмелек
3
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
370
339
Сейвы
1
7
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
14
2
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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