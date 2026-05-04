Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Леонес - Эмелек
Леонес - Эмелек: обзор матча 04 мая 2026
Леонес
04.05.2026, понедельник, 01:00
Эквадор. Лига Про, 12 тур
2 : 0
Завершен
Эмелек
45+7'
S. Portocarrero
59'
E. Griffa
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леонес - Эмелек
Завершен
90'
+6'
80'
Замена
Jheremy Gonzaga
️️️️➡️️
José Neris
Травма
A. Aguas
80'
Замена
J. Cabeza
️️️️➡️️
Emiliano Griffa
73'
Замена
C. Solano
️️️️➡️️
Dario Pazmino
73'
Замена
Maiky De La Cruz
️️️️➡️️
Segundo Portocarrero
64'
Замена
Ronny Borja
️️️️➡️️
Tobías Coppo
64'
64'
Замена
Luca Klimowicz
️️️️➡️️
A. Mina
ГОЛ! 2:0!
Emiliano Griffa
59'
46'
Замена
Francisco Pizzini
️️️️➡️️
Хосе Севальос
Желтая карточка
Dario Pazmino
45'
+11
ГОЛ! 1:0!
Segundo Portocarrero
45'
+7
45'
+6'
43'
Желтая карточка
Хосе Севальос
Желтая карточка
R. Arroyo
32'
22'
Желтая карточка
V. Griffith
Желтая карточка
Charles Vélez
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леонес
45
Leonel Nazareno
ВР
4
R. Arroyo
ЦЗ
32
A. Aguas
ЦЗ
23
Nicolás Monserrat
ЦЗ
2
Jordan Morán
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
6
Emiliano Griffa
ЦЗ
70
Dario Pazmino
ЦП
5
Tobías Coppo
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
40
Juan Anangonó
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Эмелек
12
Педро Ортис
(К)
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
51
Stalin Valencia
ЦЗ
14
Ромарио Кайседо
ПЗ
16
Sergio Quintero
ЦП
5
A. Mina
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
15
Луис Фрагозо
ЦФ
9
José Neris
ЦФ
6
V. Griffith
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Леонес
22
Jeferson Arroyo
ВР
24
José Luis Angulo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
3
Frixon Joel Vargas Manzaba
ЦЗ
55
Ronny Borja
ЦП
16
Maiky De La Cruz
ЦП
13
J. Cabeza
ЦП
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
99
C. Solano
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Эмелек
1
Mario Valero Sanchez
ВР
4
Estalin Segura
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
7
Luca Klimowicz
ЦЗ
10
Francisco Pizzini
ЦП
8
Gonzalo Nápoli
ЦП
18
Mathias Carabali
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
24
Andrés Viteri
ЦФ
3-2-3-1
45
2
34
6
23
32
70
5
8
40
4-2-1-3
12
Ортис
14
Кайседо
2
51
3
Гуеррико
16
5
21
Севальос
6
9
15
Фрагозо
3
3
5
55
55
5
34
16
16
34
6
13
13
6
70
99
99
70
5
7
7
5
21
Севальос
10
10
21
Севальос
5
8
8
5
9
20
20
9
Остались в запасе
Леонес
Эмелек
22
Jeferson Arroyo
ВР
24
José Luis Angulo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
1
Mario Valero Sanchez
ВР
4
Estalin Segura
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
18
Mathias Carabali
ЦП
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
24
Andrés Viteri
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Остались в запасе
22
Jeferson Arroyo
ВР
24
José Luis Angulo
ВР
50
Miguel Caicedo
ЦЗ
17
Jairo Marco Mairongo Ruiz
ЦП
11
M. Caramuto
ЦП
27
Nestor Caicedo
ЦФ
44
Kevin Mina
ЦФ
Остались в запасе
1
Mario Valero Sanchez
ВР
4
Estalin Segura
ЦЗ
80
Orlando Herrera
ЦЗ
18
Mathias Carabali
ЦП
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
24
Andrés Viteri
ЦФ
Главный тренер
Джованни Эспиноса
Главный тренер
Эрнан Торрес
Статистика матча Леонес - Эмелек
3
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
307
349
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Gabriel Ismael Gonzalez Cordero, Ecuador
Стадион:
Estadio Olimpico Ibarra, Ibarra
Новости команд
Все
Леонес
Эмелек
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
2024.10.10 12:00
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
2024.10.10 00:12
3
Нобоа объяснил отъезд из России
2024.02.05 10:03
3
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
2024.02.04 11:14
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
2024.02.01 17:27
2
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
2024.10.10 12:00
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
2024.10.10 00:12
3
Нобоа объяснил отъезд из России
2024.02.05 10:03
3
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
2024.02.04 11:14
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
2024.02.01 17:27
2
Больше новостей
Эквадор. Лига Про
Все
Текущие
Будущие
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Леонес
- : -
11.07.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Леонес
- : -
11.07.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Текнико Университарио
- : -
11.07.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Манта
- : -
11.07.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Мушук Руна
- : -
11.07.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
- : -
12.07.2026
Дельфин
Последние матчи
Все
Леонес
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Дельфин
1 : 1
06.07.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Либертад Лоха
1 : 3
04.07.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Эмелек
1 : 0
01.06.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Эмелек
2 : 0
24.05.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Либертад Лоха
1 : 3
04.07.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Леонес
1 : 1
02.06.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Текнико Университарио
2 : 1
24.05.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 14 тур
Леонес
3 : 1
17.05.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 13 тур
Оренсе
2 : 0
09.05.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Дельфин
1 : 1
06.07.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Эмелек
1 : 0
01.06.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Эмелек
2 : 0
24.05.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 14 тур
Манта
0 : 0
18.05.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 13 тур
Эмелек
1 : 1
10.05.2026
Либертад Лоха
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+