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Эквадор. Серия А
Команды
Эмелек
Состав
€ 3 млн
Эмелек - состав команды
Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Джордж Капвел
Сайт:
http://www.emelexista.com/
Тренер:
Эрнан Торрес
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Ортис Педро
Вра
36
€ 0.3 млн
1
Mario Valero Sanchez
Вра
-
90
Eduardo Bores
Вра
-
3
Гуеррико Игнасио
Защ
28
€ 0.5 млн
27
Леон Фернандо
Защ
33
€ 0.4 млн
79
Киньонес Жеан
Защ
24
€ 0.125 млн
4
Estalin Segura
Защ
-
2
Aníbal Leguizamón
Защ
-
7
Luca Klimowicz
Защ
-
58
Hamdan Abdulrahman
Защ
-
80
Orlando Herrera
Защ
-
21
Севальос Хосе
Пол
31
€ 0.4 млн
32
Jefferson Valverde
Пол
-
8
Gonzalo Nápoli
Пол
-
18
Mathias Carabali
Пол
-
26
Ibrain Cuero
Пол
-
10
Francisco Pizzini
Пол
-
80
Elkin Muñoz
Пол
-
25
Roberto Garcés
Пол
-
13
Luis Gomez
Пол
-
9
Каррильо Рони
Нап
30
€ 0.8 млн
15
Фрагозо Луис
Нап
16
€ 0.5 млн
11
Арсе Теодоро
Нап
26
€ 0.35 млн
13
Куэро Джастин
Нап
22
€ 0.2 млн
17
Jaime Ayoví
Нап
-
19
Juan Ruiz Gómez
Нап
-
7
Washington Corozo
Нап
-
6
V. Griffith
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 8
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