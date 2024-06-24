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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Дебрецен
Новости
€ 5 млн
Дебрецен - новости команды
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
Олаха Габора
Сайт:
http://www.dvsc.hu
Тренер:
Ондраш Херцег
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Трансляция
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
«Сочи» рассматривает тренера «Дебрецена»
2023.12.04 22:22
3
Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым
2022.09.28 07:21
3
ЦСКА может купить опорника «Дебрецена»
2022.07.22 19:16
3
Видео
Жори – обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2019 года. Он опередил Месси и Кинтеро
2019.09.23 21:53
6
Видео
Месси, Кинтеро и Жори – претенденты на премию Пушкаша
2019.09.02 17:25
4
Видео
Защитник «Дебрецена» не смог снять обручальное кольцо перед матчем. Тренер убрал его из стартового состава
2018.08.19 13:25
22
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Амкар», дебют Погребняка не помог «Тосно» и другие результаты
2018.02.07 19:26
3
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
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«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
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Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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