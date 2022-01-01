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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Дебрецен
Состав
€ 5 млн
Дебрецен - состав команды
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
Олаха Габора
Сайт:
http://www.dvsc.hu
Тренер:
Ондраш Херцег
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Андреев Пламен
Вра
21
€ 1.5 млн
1
Демжен Патрик
Вра
28
€ 0.6 млн
90
Bálint Tuska
Вра
-
12
Benedek Erdélyi
Вра
-
4
Мехиас Йосуа
Защ
29
€ 0.45 млн
26
Ланг Адам
Защ
33
€ 0.25 млн
28
Хофманн Максимилиан
Защ
33
€ 0.2 млн
29
Erik Kusnyír
Защ
-
72
Rotem Keller
Защ
-
13
Шуходовски Сома
Пол
26
€ 0.5 млн
16
Сампер Серхи
Пол
31
€ 0.4 млн
20
Юга Амос
Пол
33
€ 0.3 млн
96
Да Коста Жульен
Пол
30
€ 0.25 млн
16
Мансанара Фран
Пол
29
€ 0.2 млн
6
Камараса Виктор
Пол
32
€ 0.2 млн
22
Vajda Botond
Пол
-
97
Csanád Vilmos Dénes
Пол
-
20
Máté Macsó
Пол
-
3
Герреро Адриан
Нап
28
€ 0.4 млн
98
Одей Стефен
Нап
28
€ 0.4 млн
95
Бермехо Алекс
Нап
27
€ 0.3 млн
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
Нап
-
11
G. Komaromi
Нап
-
77
Márk Szécsi
Нап
-
11
Ákos Szendrei
Нап
-
17
Donát Bárány
Нап
-
19
Dominik Kocsis
Нап
-
18
Shedrach Kaye
Нап
-
5
Bence Batik
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 11
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