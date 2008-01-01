Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дагенхэм энд Редбридж - турнирная таблица

Дагенхэм
Стадион:
Виктория Роад
Сайт:
http://www.daggers.premiumtv.co.uk
Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Барнет
2
Йорк Сити
3
Форест Грин
4
Рочдейл
5
Олдхэм
6
Галифакс
7
Саутенд Юнайтед
8
Гейтсхед
9
Алтричем
10
Тамуорт
11
Хартлпул Юнайтед
12
Саттон Юнайтед
13
Истли
14
Солихалл Мурс
15
Уокинг
16
Олдершот
17
Брейнтри Таун
18
Йовил
19
Бостон Юнайтед
20
Уилдстон
21
Дагенхэм энд Редбридж
22
Мейденхед Юнайтед
23
Файлд
24
Эббсфлит Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
46
31
9
6
97
38
59
102
46
30
8
8
95
41
54
98
46
22
17
7
69
42
27
83
46
21
11
14
69
44
25
74
46
19
16
11
63
48
15
73
46
19
13
14
50
46
4
70
46
17
16
13
58
48
10
67
46
19
10
17
75
68
7
67
46
17
13
16
69
62
7
64
46
17
13
16
65
72
-7
64
46
14
18
14
59
62
-3
60
46
15
15
16
59
64
-5
60
46
14
17
15
58
62
-4
59
46
16
10
20
61
67
-6
58
46
13
19
14
52
59
-7
58
46
14
15
17
69
83
-14
57
46
15
11
20
51
58
-7
56
46
15
11
20
51
60
-9
56
46
15
10
21
54
67
-13
55
46
13
14
19
56
76
-20
53
46
12
16
18
61
62
-1
52
46
14
10
22
57
75
-18
52
46
11
7
28
50
85
-35
40
46
3
13
30
38
97
-59
22
Команда
1
Барнет
2
Йорк Сити
3
Форест Грин
4
Рочдейл
5
Олдхэм
6
Тамуорт
7
Уокинг
8
Гейтсхед
9
Саутенд Юнайтед
10
Олдершот
11
Истли
12
Алтричем
13
Хартлпул Юнайтед
14
Брейнтри Таун
15
Дагенхэм энд Редбридж
16
Уилдстон
17
Галифакс
18
Саттон Юнайтед
19
Солихалл Мурс
20
Йовил
21
Бостон Юнайтед
22
Файлд
23
Мейденхед Юнайтед
24
Эббсфлит Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
18
5
0
58
15
43
59
23
16
4
3
57
20
37
52
23
15
7
1
38
17
21
52
23
13
4
6
43
21
22
43
23
11
6
6
34
23
11
39
23
10
8
5
40
28
12
38
23
10
8
5
27
22
5
38
23
11
4
8
36
31
5
37
23
10
6
7
32
24
8
36
23
9
9
5
42
35
7
36
23
9
9
5
35
28
7
36
23
9
8
6
34
21
13
35
23
8
11
4
29
23
6
35
23
10
5
8
21
18
3
35
23
9
6
8
44
35
9
33
23
9
6
8
31
34
-3
33
23
9
5
9
22
24
-2
32
23
7
8
8
28
30
-2
29
23
8
5
10
34
40
-6
29
23
7
7
9
25
27
-2
28
23
7
7
9
28
31
-3
28
23
8
4
11
35
39
-4
28
23
7
7
9
32
36
-4
28
23
3
7
13
18
41
-23
16
Команда
1
Йорк Сити
2
Барнет
3
Галифакс
4
Олдхэм
5
Форест Грин
6
Рочдейл
7
Саутенд Юнайтед
8
Саттон Юнайтед
9
Гейтсхед
10
Солихалл Мурс
11
Алтричем
12
Йовил
13
Бостон Юнайтед
14
Тамуорт
15
Хартлпул Юнайтед
16
Мейденхед Юнайтед
17
Истли
18
Брейнтри Таун
19
Олдершот
20
Уокинг
21
Уилдстон
22
Дагенхэм энд Редбридж
23
Файлд
24
Эббсфлит Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
14
4
5
38
21
17
46
23
13
4
6
39
23
16
43
23
10
8
5
28
22
6
38
23
8
10
5
29
25
4
34
23
7
10
6
31
25
6
31
23
8
7
8
26
23
3
31
23
7
10
6
26
24
2
31
23
8
7
8
31
34
-3
31
23
8
6
9
39
37
2
30
23
8
5
10
27
27
0
29
23
8
5
10
35
41
-6
29
23
8
4
11
26
33
-7
28
23
8
3
12
26
36
-10
27
23
7
5
11
25
44
-19
26
23
6
7
10
30
39
-9
25
23
7
3
13
25
39
-14
24
23
5
8
10
23
34
-11
23
23
5
6
12
30
40
-10
21
23
5
6
12
27
48
-21
21
23
3
11
9
25
37
-12
20
23
4
8
11
25
42
-17
20
23
3
10
10
17
27
-10
19
23
3
3
17
15
46
-31
12
23
0
6
17
20
56
-36
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+