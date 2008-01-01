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Дагенхэм энд Редбридж
Результаты
Дагенхэм энд Редбридж - результаты матчей
Дагенхэм
Стадион:
Виктория Роад
Сайт:
http://www.daggers.premiumtv.co.uk
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Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
05.05 | 17:00
Солихалл Мурс
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
26.04 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
Алтричем
21.04 | 17:00
Брейнтри Таун
0 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
18.04 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
Эббсфлит Юнайтед
12.04 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
Хартлпул Юнайтед
05.04 | 17:00
Гейтсхед
2 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
29.03 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
Мейденхед Юнайтед
22.03 | 15:30
Саттон Юнайтед
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
18.03 | 22:45
Галифакс
0 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
15.03 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 3
Тамуорт
08.03 | 15:30
Барнет
1 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
04.03 | 22:45
Олдершот
0 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
01.03 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 3
Бостон Юнайтед
22.02 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
2 : 2
Олдхэм
19.02 | 22:45
Истли
3 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
15.02 | 18:00
Файлд
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
11.02 | 22:45
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Уокинг
08.02 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
Йовил
04.02 | 22:45
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 2
Форест Грин
01.02 | 18:00
Йорк Сити
2 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
25.01 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 2
Саутенд Юнайтед
08.01 | 22:45
Форест Грин
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
01.01 | 18:00
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
Дагенхэм энд Редбридж
26.12 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
2 : 4
Брейнтри Таун
21.12 | 18:00
Уилдстон
3 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
14.12 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
Рочдейл
26.11 | 22:45
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 2
Олдершот
23.11 | 18:00
Тамуорт
2 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
16.11 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 4
Барнет
09.11 | 18:00
Бостон Юнайтед
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
26.10 | 17:00
Олдхэм
1 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
22.10 | 21:45
Дагенхэм энд Редбридж
2 : 2
Истли
19.10 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
4 : 0
Файлд
05.10 | 17:00
Йовил
1 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
28.09 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
Солихалл Мурс
24.09 | 21:45
Алтричем
2 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
21.09 | 17:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
14.09 | 19:30
Дагенхэм энд Редбридж
7 : 1
Гейтсхед
10.09 | 21:45
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 0
Саттон Юнайтед
07.09 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
31.08 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 2
Йорк Сити
26.08 | 17:00
Саутенд Юнайтед
2 : 2
Дагенхэм энд Редбридж
23.08 | 21:45
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
Галифакс
20.08 | 21:45
Уокинг
1 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
17.08 | 17:00
Рочдейл
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
10.08 | 17:00
Дагенхэм энд Редбридж
2 : 1
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