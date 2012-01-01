Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
25
5
2
79
27
52
80
32
18
9
5
59
31
28
63
32
13
7
12
48
44
4
46
32
12
10
10
47
47
0
46
32
12
7
13
41
48
-7
43
32
12
6
14
45
48
-3
42
32
10
10
12
37
40
-3
40
32
9
10
13
48
44
4
37
32
9
9
14
32
50
-18
36
32
10
5
17
48
66
-18
35
32
8
9
15
42
62
-20
33
32
8
5
19
32
51
-19
29
Команда
5
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
14
2
0
44
10
34
44
16
8
6
2
31
16
15
30
16
7
6
3
27
22
5
27
16
7
5
4
22
22
0
26
16
7
4
5
20
15
5
25
16
7
3
6
31
24
7
24
16
6
3
7
22
23
-1
21
16
5
4
7
19
22
-3
19
16
5
2
9
13
22
-9
17
16
4
4
8
20
23
-3
16
16
4
4
8
24
30
-6
16
16
4
3
9
27
29
-2
15
Команда
3
4
5
7
9
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
3
2
35
17
18
36
16
10
3
3
28
15
13
33
16
6
6
4
17
17
0
24
16
5
7
4
21
15
6
22
16
6
3
7
28
29
-1
21
16
5
4
7
20
25
-5
19
16
5
3
8
14
24
-10
18
16
5
2
9
19
26
-7
17
16
4
5
7
18
32
-14
17
16
4
5
7
13
28
-15
17
16
4
2
10
26
43
-17
14
16
3
3
10
19
29
-10
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире