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Адмира
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Адмира - результаты матчей
Модлинг
Стадион:
Тренквальдер Арена
Сайт:
http://www.admirawacker.at/
Тренер:
Дамир Бурич
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Австрия. Бундеслига. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
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Австрия. Бундеслига. 2014/2015
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Товарищеские матчи. 2013
Австрия. Бундеслига. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Австрия. Бундеслига. 2011/2012
25.05 | 18:00
Хартберг
3 : 1
Адмира
18.05 | 18:00
Адмира
3 : 2
Адмира Ваккер
11.05 | 18:00
Альтах
2 : 2
Адмира
04.05 | 18:00
Адмира
3 : 4
Рапид
27.04 | 18:00
Маттерсбург
1 : 1
Адмира
23.04 | 20:00
Адмира
0 : 2
Маттерсбург
20.04 | 18:00
Адмира
2 : 1
Хартберг
13.04 | 18:00
Адмира Ваккер
1 : 3
Адмира
06.04 | 18:00
Адмира
1 : 1
Альтах
30.03 | 19:00
Рапид
3 : 0
Адмира
17.03 | 19:00
Вольфсберг
2 : 2
Адмира
10.03 | 19:00
Адмира
3 : 2
Санкт-Пельтен
02.03 | 19:00
Альтах
0 : 1
Адмира
23.02 | 19:00
Адмира
3 : 0
Адмира Ваккер
15.12 | 19:00
Штурм
3 : 0
Адмира
08.12 | 19:00
Адмира
2 : 2
Зальцбург
01.12 | 19:00
Маттерсбург
2 : 2
Адмира
24.11 | 19:00
Адмира
1 : 2
Аустрия
10.11 | 19:00
ЛАСК
5 : 1
Адмира
03.11 | 19:00
Адмира
2 : 3
Хартберг
28.10 | 16:30
Рапид
2 : 0
Адмира
21.10 | 15:30
Адмира
0 : 0
Вольфсберг
06.10 | 18:00
Санкт-Пельтен
0 : 0
Адмира
29.09 | 18:00
Адмира
2 : 4
Альтах
23.09 | 15:30
Адмира Ваккер
1 : 3
Адмира
15.09 | 18:00
Адмира
2 : 3
Штурм
02.09 | 18:00
Зальцбург
3 : 1
Адмира
26.08 | 18:00
Адмира
0 : 0
Маттерсбург
19.08 | 18:00
Аустрия
4 : 0
Адмира
12.08 | 18:00
Адмира
0 : 1
ЛАСК
05.08 | 18:00
Хартберг
0 : 1
Адмира
29.07 | 18:00
Адмира
0 : 3
Рапид
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