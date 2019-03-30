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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Адмира
Рапид - Адмира: обзор матча 30 марта 2019
Рапид
30.03.2019, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Адмира
38'
К. Кнасмюллнер
53'
Ф. Шобесбергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Адмира
ГОЛ! 2:0!
Ф. Шобесбергер
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Ф. Шобесбергер
38'
Начало матча
Статистика матча Рапид - Адмира
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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