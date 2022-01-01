Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
3
1
2
11
6
5
11
6
2
2
2
6
7
-1
10
6
0
2
4
3
14
-11
2
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
3
7
13
6
4
0
2
7
4
3
12
6
3
1
2
6
6
0
11
6
0
0
6
1
11
-10
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
9
8
1
10
6
3
0
3
12
11
1
9
6
3
0
3
11
12
-1
9
6
2
1
3
12
13
-1
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
6
3
3
8
3
2
1
0
4
1
3
8
3
0
1
2
1
8
-7
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
4
1
3
8
3
0
0
3
1
5
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
8
3
5
9
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
10
6
4
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
5
3
2
3
3
0
1
2
2
6
-4
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
0
3
0
6
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
3
0
0
3
4
10
-6
0
3
0
0
3
3
9
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире