Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аль-Мокавлун - турнирная таблица

Каир
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Осман Ахмед Осман
Сайт:
http://www.arabcontclub.com/
Тренер:
Мохамед Мекки
Состав Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Замалек
2
Пирамидс
3
Аль-Ахли
4
Вади Дегла
5
ЗЕД
6
Национальный банк Египта
7
Эль-Гуна
8
Петроджет
9
Керамика Клеопатра
10
Аль-Масри
11
Аль-Мокавлун
12
Газль Эль-Махалла
13
Тала Аль-Гаиш
14
Модерн Спорт
15
ЕНППИ
16
Аль-Иттихад
17
Кахраба Исмаилия
18
Смуха
19
Харас Эль-Ходуд
20
Фарко
21
Исмаили
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
5
4
39
17
22
56
26
16
6
4
43
21
22
54
26
15
8
3
44
24
20
53
33
13
14
6
42
29
13
53
33
12
13
8
39
31
8
49
33
11
15
7
38
30
8
48
33
10
16
7
26
24
2
46
33
10
15
8
39
38
1
45
26
12
8
6
34
21
13
44
26
10
10
6
35
29
6
40
33
7
17
9
28
31
-3
38
33
6
20
7
27
26
1
38
33
9
10
14
21
34
-13
37
33
7
16
10
26
34
-8
37
26
8
12
6
27
25
2
36
33
9
9
15
29
38
-9
36
33
7
11
15
35
53
-18
32
26
8
7
11
23
23
0
31
33
5
11
17
26
48
-22
26
33
4
13
16
15
35
-20
25
33
4
8
21
15
40
-25
20
Команда
1
Пирамидс
2
Замалек
3
Аль-Ахли
4
Вади Дегла
5
ЗЕД
6
Керамика Клеопатра
7
Тала Аль-Гаиш
8
Газль Эль-Махалла
9
Национальный банк Египта
10
Аль-Иттихад
11
Аль-Масри
12
Петроджет
13
Аль-Мокавлун
14
ЕНППИ
15
Смуха
16
Эль-Гуна
17
Модерн Спорт
18
Харас Эль-Ходуд
19
Фарко
20
Исмаили
21
Кахраба Исмаилия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
24
9
15
32
14
9
4
1
17
6
11
31
12
9
2
1
21
8
13
29
17
7
6
4
23
16
7
27
16
7
6
3
18
13
5
27
13
7
4
2
20
12
8
25
16
7
3
6
13
14
-1
24
17
4
12
1
11
8
3
24
18
5
9
4
21
20
1
24
15
7
2
6
17
15
2
23
13
6
4
3
23
18
5
22
16
5
7
4
19
19
0
22
18
4
9
5
16
17
-1
21
11
5
4
2
11
8
3
19
14
5
3
6
12
11
1
18
15
3
9
3
10
12
-2
18
16
2
11
3
12
14
-2
17
18
3
8
7
14
23
-9
17
16
2
7
7
6
14
-8
13
14
2
3
9
10
20
-10
9
19
0
7
12
18
38
-20
7
Команда
1
Эль-Гуна
2
Вади Дегла
3
Замалек
4
Кахраба Исмаилия
5
Аль-Ахли
6
Национальный банк Египта
7
Петроджет
8
ЗЕД
9
Пирамидс
10
Модерн Спорт
11
Керамика Клеопатра
12
Аль-Масри
13
ЕНППИ
14
Аль-Мокавлун
15
Газль Эль-Махалла
16
Тала Аль-Гаиш
17
Аль-Иттихад
18
Смуха
19
Фарко
20
Исмаили
21
Харас Эль-Ходуд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
7
7
4
16
12
4
28
16
6
8
2
19
13
6
26
12
8
1
3
22
11
11
25
14
7
4
3
17
15
2
25
14
6
6
2
23
16
7
24
15
6
6
3
17
10
7
24
17
5
8
4
20
19
1
23
17
5
7
5
21
18
3
22
12
6
4
2
19
12
7
22
17
5
5
7
14
20
-6
20
13
5
4
4
14
9
5
19
13
4
6
3
12
11
1
18
15
3
8
4
16
17
-1
17
15
3
8
4
12
14
-2
17
16
2
8
6
16
18
-2
14
17
2
7
8
8
20
-12
13
18
2
7
9
12
23
-11
13
12
3
4
5
11
12
-1
13
17
2
6
9
9
21
-12
12
19
2
5
12
5
20
-15
11
15
2
3
10
12
25
-13
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+