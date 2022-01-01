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Египет. Премьер-лига
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Аль-Мокавлун
Результаты
Аль-Мокавлун - результаты матчей
Каир
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Осман Ахмед Осман
Сайт:
http://www.arabcontclub.com/
Тренер:
Мохамед Мекки
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Египет. Премьер-лига. 2025/2026
29.05 | 20:00
Аль-Мокавлун
3 : 1
Модерн Спорт
23.05 | 20:00
Кахраба Исмаилия
2 : 2
Аль-Мокавлун
18.05 | 20:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
Вади Дегла
13.05 | 17:00
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
Аль-Мокавлун
08.05 | 17:00
Аль-Мокавлун
1 : 0
Эль-Гуна
04.05 | 17:00
Фарко
1 : 1
Аль-Мокавлун
28.04 | 20:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
Газль Эль-Махалла
23.04 | 18:00
Аль-Мокавлун
0 : 0
Аль-Иттихад
18.04 | 21:00
Аль-Мокавлун
2 : 0
Тала Аль-Гаиш
13.04 | 21:00
Национальный банк Египта
2 : 1
Аль-Мокавлун
09.04 | 21:00
Аль-Мокавлун
1 : 0
Исмаили
06.04 | 21:00
ЗЕД
0 : 0
Аль-Мокавлун
21.03 | 18:00
Аль-Мокавлун
2 : 2
Петроджет
05.03 | 22:30
Аль-Мокавлун
1 : 3
Аль-Ахли
23.02 | 22:30
Эль-Гуна
1 : 1
Аль-Мокавлун
19.02 | 22:30
Аль-Мокавлун
1 : 1
Аль-Масри
05.02 | 21:00
Вади Дегла
0 : 1
Аль-Мокавлун
30.01 | 21:00
Аль-Мокавлун
0 : 1
Национальный банк Египта
22.01 | 21:00
Исмаили
1 : 2
Аль-Мокавлун
25.11 | 18:00
Пирамидс
2 : 0
Аль-Мокавлун
04.11 | 21:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
Смуха
25.10 | 20:00
Модерн Спорт
1 : 2
Аль-Мокавлун
17.10 | 20:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
ЕНППИ
03.10 | 20:00
Аль-Иттихад
2 : 1
Аль-Мокавлун
27.09 | 17:00
Аль-Мокавлун
0 : 1
Кахраба Исмаилия
23.09 | 20:00
Тала Аль-Гаиш
0 : 0
Аль-Мокавлун
17.09 | 17:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
Фарко
13.09 | 17:00
Газль Эль-Махалла
1 : 1
Аль-Мокавлун
29.08 | 18:00
Аль-Мокавлун
0 : 1
Керамика Клеопатра
25.08 | 21:00
Петроджет
1 : 0
Аль-Мокавлун
21.08 | 18:00
Аль-Мокавлун
0 : 0
Харас Эль-Ходуд
16.08 | 21:00
Замалек
0 : 0
Аль-Мокавлун
09.08 | 18:00
Аль-Мокавлун
0 : 2
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