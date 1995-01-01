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15:42
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15:31
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Оксфорд Сити - таблица
Город
Оксфорд
Дивизион
Англия-Национальная Лига
Сайт
www.oxfordcityfc.co.uk/
Стадион
Корт Плэйс Фарм
Тренер
Росс Дженкинс
Результаты
Расписание
Таблица
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Возрастное ограничение
18+
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