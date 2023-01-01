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Оксфорд Сити
Результаты
Оксфорд Сити - результаты матчей
Оксфорд
Стадион:
Корт Плэйс Фарм
Сайт:
http://www.oxfordcityfc.co.uk/
Тренер:
Росс Дженкинс
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2023/2024
20.04 | 14:15
Алтричем
1 : 0
Оксфорд Сити
16.04 | 21:45
Оксфорд Сити
1 : 3
Бромли
13.04 | 17:00
Оксфорд Сити
0 : 0
Олдхэм
01.04 | 17:00
Барнет
3 : 1
Оксфорд Сити
29.03 | 18:00
Оксфорд Сити
1 : 0
Уилдстон
23.03 | 18:00
Файлд
2 : 1
Оксфорд Сити
17.03 | 15:15
Оксфорд Сити
0 : 2
Галифакс
12.03 | 22:45
Честерфилд
2 : 0
Оксфорд Сити
09.03 | 18:00
Рочдейл
2 : 2
Оксфорд Сити
02.03 | 18:00
Оксфорд Сити
1 : 2
Олдершот
24.02 | 18:00
Гейтсхед
4 : 0
Оксфорд Сити
20.02 | 22:45
Оксфорд Сити
2 : 5
Истли
17.02 | 18:00
Оксфорд Сити
0 : 0
Саутенд Юнайтед
10.02 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
7 : 1
Оксфорд Сити
06.02 | 22:45
Уокинг
1 : 0
Оксфорд Сити
03.02 | 18:00
Киддерминстер
3 : 2
Оксфорд Сити
27.01 | 18:00
Оксфорд Сити
1 : 0
Эббсфлит Юнайтед
23.01 | 22:45
Оксфорд Сити
1 : 2
Йорк Сити
06.01 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
2 : 1
Оксфорд Сити
01.01 | 18:00
Оксфорд Сити
1 : 1
Доркинг
26.12 | 18:00
Доркинг
0 : 2
Оксфорд Сити
23.12 | 18:00
Оксфорд Сити
1 : 2
Солихалл Мурс
16.12 | 18:00
Борэм Вуд
2 : 1
Оксфорд Сити
02.12 | 18:00
Оксфорд Сити
0 : 4
Мейденхед Юнайтед
25.11 | 18:00
Оксфорд Сити
2 : 2
Киддерминстер
21.11 | 22:45
Йорк Сити
2 : 0
Оксфорд Сити
18.11 | 18:00
Эббсфлит Юнайтед
0 : 4
Оксфорд Сити
11.11 | 18:00
Оксфорд Сити
3 : 2
Уокинг
28.10 | 17:00
Оксфорд Сити
0 : 2
Барнет
24.10 | 21:45
Уилдстон
3 : 1
Оксфорд Сити
21.10 | 17:00
Бромли
3 : 1
Оксфорд Сити
07.10 | 17:00
Оксфорд Сити
3 : 0
Файлд
03.10 | 21:45
Саутенд Юнайтед
2 : 0
Оксфорд Сити
30.09 | 19:30
Оксфорд Сити
1 : 2
Алтричем
26.09 | 21:45
Оксфорд Сити
0 : 4
Гейтсхед
23.09 | 17:00
Олдхэм
4 : 0
Оксфорд Сити
19.09 | 21:45
Истли
2 : 2
Оксфорд Сити
16.09 | 17:00
Оксфорд Сити
0 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
09.09 | 17:00
Оксфорд Сити
5 : 2
Хартлпул Юнайтед
02.09 | 17:00
Солихалл Мурс
3 : 3
Оксфорд Сити
28.08 | 17:00
Оксфорд Сити
4 : 0
Борэм Вуд
26.08 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
0 : 0
Оксфорд Сити
19.08 | 17:00
Галифакс
1 : 1
Оксфорд Сити
15.08 | 21:45
Оксфорд Сити
1 : 2
Честерфилд
12.08 | 17:00
Оксфорд Сити
0 : 1
Рочдейл
05.08 | 17:00
Олдершот
5 : 2
Оксфорд Сити
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