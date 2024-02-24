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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Гейтсхед - Оксфорд Сити
Гейтсхед - Оксфорд Сити: обзор матча 24 февраля 2024
Гейтсхед
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Оксфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Гейтсхед - Оксфорд Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
27.10.2026
Гейтсхед
Оксфорд Сити
Англия. Национальная лига, 46 тур
Алтричем
1 : 0
20.04.2024
Оксфорд Сити
Англия. Национальная лига, 44 тур
Оксфорд Сити
1 : 3
16.04.2024
Бромли
Англия. Национальная лига, 45 тур
Оксфорд Сити
0 : 0
13.04.2024
Олдхэм
Англия. Национальная лига, 43 тур
Барнет
3 : 1
01.04.2024
Оксфорд Сити
Англия. Национальная лига, 42 тур
Оксфорд Сити
1 : 0
29.03.2024
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