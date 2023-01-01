Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
48
5
43
39
17
11
3
3
38
21
17
36
17
10
3
4
25
22
3
33
17
10
0
7
30
21
9
30
17
8
6
3
24
16
8
30
17
9
2
6
29
17
12
29
17
8
5
4
28
20
8
29
17
8
1
8
30
29
1
25
17
7
4
6
22
25
-3
25
17
7
2
8
16
19
-3
23
17
6
5
6
24
28
-4
23
17
6
5
6
19
27
-8
23
17
6
4
7
16
23
-7
22
17
6
1
10
20
28
-8
19
17
4
3
10
24
27
-3
15
17
3
5
9
28
36
-8
14
17
1
5
11
17
41
-24
8
17
2
1
14
19
52
-33
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
35
2
33
25
8
6
2
0
18
8
10
20
9
6
0
3
19
10
9
18
9
6
0
3
18
13
5
18
8
5
3
0
16
5
11
18
8
5
2
1
10
6
4
17
9
5
1
3
15
6
9
16
8
4
2
2
9
6
3
14
8
4
1
3
18
11
7
13
8
3
3
2
9
8
1
12
9
3
1
5
10
14
-4
10
8
3
1
4
8
14
-6
10
9
2
4
3
10
13
-3
10
9
2
3
4
9
11
-2
9
9
2
1
6
15
17
-2
7
9
2
1
6
17
24
-7
7
8
1
3
4
11
16
-5
6
8
0
0
8
5
21
-16
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
20
8
12
18
9
5
1
3
15
16
-1
16
9
4
3
2
14
11
3
15
8
4
2
2
13
3
10
14
8
4
1
3
14
15
-1
13
8
4
1
3
7
12
-5
13
8
4
1
3
14
11
3
13
9
4
0
5
12
18
-6
12
8
4
0
4
11
11
0
12
9
3
2
4
10
19
-9
11
9
3
2
4
12
15
-3
11
9
2
4
3
6
8
-2
10
9
3
0
6
7
13
-6
9
8
3
0
5
10
14
-4
9
8
2
2
4
9
10
-1
8
9
2
1
6
14
31
-17
7
8
1
4
3
11
12
-1
7
9
0
2
7
6
25
-19
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире