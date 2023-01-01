Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хебар - турнирная таблица

Пазарджик
Стадион:
Георги Бенковски
Сайт:
http://hebarfc.com/
Тренер:
Любослав Пенев
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Лудогорец
2
Левски
3
ЦСКА София
4
Черно Море
5
Арда
6
Ботев
7
Спартак Варна
8
Берое
9
Славия С
10
Локомотив
11
ЦСКА 1948
12
Септември
13
Локомотив Пл
14
Ботев Враца
15
Крумовград
16
Хебар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
25
8
3
70
22
48
83
36
21
9
6
59
29
30
72
36
19
8
9
58
27
31
65
36
15
14
7
44
30
14
59
36
15
13
8
54
41
13
58
36
16
8
12
43
43
0
56
36
15
6
15
45
52
-7
51
36
14
7
15
41
43
-2
49
37
14
7
16
49
52
-3
49
37
13
8
16
43
49
-6
47
37
12
11
14
45
47
-2
47
37
14
3
20
42
56
-14
45
37
10
8
19
37
48
-11
38
37
10
6
21
34
63
-29
36
37
8
9
20
20
45
-25
33
37
4
9
24
27
64
-37
21
Команда
1
Лудогорец
2
Левски
3
Арда
4
ЦСКА София
5
Славия С
6
Спартак Варна
7
Черно Море
8
Ботев
9
Локомотив
10
Ботев Враца
11
ЦСКА 1948
12
Берое
13
Септември
14
Крумовград
15
Хебар
16
Локомотив Пл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
4
0
36
6
30
46
18
11
4
3
31
17
14
37
18
10
6
2
30
18
12
36
18
10
5
3
33
14
19
35
19
10
3
6
29
24
5
33
18
10
2
6
25
20
5
32
18
7
10
1
24
11
13
31
18
8
5
5
22
25
-3
29
19
8
4
7
24
22
2
28
18
7
4
7
21
26
-5
25
19
7
3
9
25
30
-5
24
18
7
2
9
19
24
-5
23
19
7
2
10
23
25
-2
23
18
5
4
9
11
19
-8
19
18
3
5
10
13
25
-12
14
18
3
4
11
14
25
-11
13
Команда
1
Лудогорец
2
Левски
3
ЦСКА София
4
Черно Море
5
Ботев
6
Берое
7
Локомотив Пл
8
ЦСКА 1948
9
Арда
10
Септември
11
Локомотив
12
Спартак Варна
13
Славия С
14
Крумовград
15
Ботев Враца
16
Хебар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
4
3
34
16
18
37
18
10
5
3
28
12
16
35
18
9
3
6
25
13
12
30
18
8
4
6
20
19
1
28
18
8
3
7
21
18
3
27
18
7
5
6
22
19
3
26
19
7
4
8
23
23
0
25
18
5
8
5
20
17
3
23
18
5
7
6
24
23
1
22
18
7
1
10
19
31
-12
22
18
5
4
9
19
27
-8
19
18
5
4
9
20
32
-12
19
18
4
4
10
20
28
-8
16
19
3
5
11
9
26
-17
14
19
3
2
14
13
37
-24
11
19
1
4
14
14
39
-25
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
1
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
4
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
13
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
8
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+