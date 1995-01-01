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    Блау-Вайс - таблица

    Город Линц
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт blauweiss-linz.at/
    Стадион Хофманн Персонал
    Тренер Джеральд Шайбленер
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Штурм 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Аустрия К 1 1 0 0 3:1 +2 3
    3. Зальцбург 1 1 0 0 2:0 +2 3
    4. Вольфсберг 1 1 0 0 2:1 +1 3
    5. Аустрия Л 1 0 1 0 2:2 0 1
    6. Хартберг 1 0 1 0 2:2 0 1
    7. Рапид 1 0 1 0 1:1 0 1
    8. ЛАСК 1 0 1 0 1:1 0 1
    9. Блау-Вайс 1 0 0 1 1:2 -1 0
    10. Тироль 1 0 0 1 1:3 -2 0
    11. Альтах 1 0 0 1 0:2 -2 0
    12. Аустрия 1 0 0 1 0:3 -3 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Вольфсберг 1 1 0 0 2:1 +1 3
    2. Хартберг 1 0 1 0 2:2 0 1
    3. ЛАСК 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Штурм 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Аустрия К 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Зальцбург 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Аустрия Л 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Рапид 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Блау-Вайс 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Тироль 1 0 0 1 1:3 -2 0
    11. Альтах 1 0 0 1 0:2 -2 0
    12. Аустрия 1 0 0 1 0:3 -3 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Штурм 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Аустрия К 1 1 0 0 3:1 +2 3
    3. Зальцбург 1 1 0 0 2:0 +2 3
    4. Аустрия Л 1 0 1 0 2:2 0 1
    5. Рапид 1 0 1 0 1:1 0 1
    6. Вольфсберг 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Хартберг 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. ЛАСК 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Тироль 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Альтах 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Аустрия 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Блау-Вайс 1 0 0 1 1:2 -1 0
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