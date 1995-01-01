Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Аустрия К
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|3.
|Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вольфсберг
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|5.
|Аустрия Л
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|6.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|7.
|Рапид
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|8.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|9.
|Блау-Вайс
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|10.
|Тироль
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|11.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|12.
|Аустрия
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вольфсберг
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|2.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|3.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Аустрия К
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Аустрия Л
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Рапид
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Блау-Вайс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Тироль
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|11.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|12.
|Аустрия
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Аустрия К
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|3.
|Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Аустрия Л
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|5.
|Рапид
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|6.
|Вольфсберг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Тироль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Аустрия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Блау-Вайс
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0