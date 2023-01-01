Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
17
7
8
56
42
14
58
32
16
8
8
51
35
16
56
32
13
9
10
56
41
15
48
32
14
5
13
45
50
-5
47
32
12
8
12
36
41
-5
44
32
10
12
10
40
40
0
42
32
10
12
10
36
39
-3
42
32
12
6
14
37
42
-5
42
32
11
8
13
41
42
-1
41
32
10
10
12
40
52
-12
40
32
9
10
13
42
44
-2
37
32
8
5
19
37
49
-12
29
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
3
3
28
19
9
33
16
8
6
2
21
15
6
30
16
8
3
5
21
18
3
27
16
7
5
4
26
23
3
26
16
6
7
3
26
19
7
25
16
6
6
4
20
15
5
24
16
7
2
7
19
20
-1
23
16
6
5
5
17
17
0
23
16
7
1
8
28
23
5
22
16
6
4
6
29
23
6
22
16
6
3
7
19
27
-8
21
16
4
5
7
19
25
-6
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
3
3
34
18
16
33
16
8
2
6
26
23
3
26
16
7
5
4
27
18
9
26
16
6
7
3
21
15
6
25
16
7
4
5
28
23
5
25
16
5
6
5
17
21
-4
21
16
5
2
9
21
27
-6
17
16
4
3
9
16
24
-8
15
16
3
5
8
14
29
-15
14
16
2
6
8
15
24
-9
12
16
3
3
10
16
25
-9
12
16
1
4
11
9
26
-17
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире