Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
4
10
15
6
3
1
2
17
13
4
11
6
2
2
2
8
8
0
8
6
0
1
5
8
22
-14
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
6
11
17
6
3
2
1
11
7
4
11
6
1
1
4
5
16
-11
5
6
1
0
5
6
10
-4
3
Группа C
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
2
6
14
6
3
0
3
9
6
3
9
6
3
0
3
4
7
-3
9
6
1
1
4
5
11
-6
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
2
5
6
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
6
12
-6
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
8
4
4
7
3
1
1
1
4
7
-3
5
3
1
0
2
4
4
0
3
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
8
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
0
3
1
5
-4
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
8
8
0
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
2
10
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
5
5
8
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
1
3
6
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
1
5
-4
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Тюмень
3
Краснодар
3
Тюмень
3 : 3
Краснодар
Сочи
1
Динамо Мх
1
Сочи
1 : 1
Динамо Мх
Шинник
0
Акрон
1
Шинник
0 : 1
Акрон
Урал
1
Химки
1
Урал
1 : 1
Химки
Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
0
1
Ростов
1
2
Спартак
0 : 1
Ростов
Ростов
2 : 1
Спартак
Зенит
3
2
Ахмат
0
1
Зенит
3 : 0
Ахмат
Ахмат
1 : 2
Зенит
Рубин
0
0
ЦСКА
0
3
Рубин
0 : 0
ЦСКА
ЦСКА
3 : 0
Рубин
Динамо
1
1
Локомотив
2
0
Динамо
1 : 2
Локомотив
Локомотив
0 : 1
Динамо
Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1
Ахмат
2
Краснодар
1 : 2
Ахмат
Динамо Мх
1
Локомотив
2
Динамо Мх
1 : 2
Локомотив
Акрон
2
Спартак
3
Акрон
2 : 3
Спартак
Урал
1
Рубин
0
Урал
1 : 0
Рубин
Путь РПЛ 1/2 финала
Ростов
0
0
Зенит
1
2
Ростов
0 : 1
Зенит
Зенит
2 : 0
Ростов
ЦСКА
2
0
Динамо
1
0
ЦСКА
2 : 1
Динамо
Динамо
0 : 0
ЦСКА
Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Локомотив
2
Ахмат
1
Локомотив
2 : 1
Ахмат
Спартак
3
Урал
0
Спартак
3 : 0
Урал
Финал (Путь РПЛ)
Зенит
2
0
ЦСКА
0
2
Зенит
2 : 0
ЦСКА
ЦСКА
2 : 0
Зенит
Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Локомотив
0
Ростов
2
Локомотив
0 : 2
Ростов
Спартак
2
Динамо
1
Спартак
2 : 1
Динамо
Финал (Путь регионов)
Спартак
1
Ростов
2
Спартак
1 : 2
Ростов
Суперфинал
Ростов
0
ЦСКА
0
Ростов
0 : 0
ЦСКА