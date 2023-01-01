Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оргэнергострой - турнирная таблица

Димитровград
Сайт:
http://vk.com/fcorgenergostroy
Новости Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Спартак
2
Динамо
3
Динамо Мх
4
Крылья Советов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
4
10
15
6
3
1
2
17
13
4
11
6
2
2
2
8
8
0
8
6
0
1
5
8
22
-14
2
Группа B
1
Локомотив
2
Ростов
3
Химки
4
Оренбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
6
11
17
6
3
2
1
11
7
4
11
6
1
1
4
5
16
-11
5
6
1
0
5
6
10
-4
3
Группа C
1
ЦСКА
2
Ахмат
3
Краснодар
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
2
6
14
6
3
0
3
9
6
3
9
6
3
0
3
4
7
-3
9
6
1
1
4
5
11
-6
4
Группа D
1
Зенит
2
Рубин
3
Акрон
4
Факел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
2
11
16
6
3
0
3
7
4
3
9
6
2
1
3
6
12
-6
8
6
1
0
5
2
10
-8
3
Команда
1
Спартак
2
Динамо
3
Динамо Мх
4
Крылья Советов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
2
5
6
3
2
0
1
9
5
4
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
6
12
-6
2
Группа 1
1
Локомотив
2
Ростов
3
Химки
4
Оренбург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
8
4
4
7
3
1
1
1
4
7
-3
5
3
1
0
2
4
4
0
3
Группа 2
1
ЦСКА
2
Ахмат
3
Краснодар
4
Нижний Новгород
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
8
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 3
1
Зенит
2
Акрон
3
Рубин
4
Факел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
1
1
1
3
2
1
5
3
1
0
2
4
2
2
3
3
0
0
3
1
5
-4
0
Команда
1
Спартак
2
Динамо
3
Динамо Мх
4
Крылья Советов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
8
8
0
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
2
10
-8
0
Группа 1
1
Локомотив
2
Ростов
3
Оренбург
4
Химки
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
5
5
8
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 2
1
ЦСКА
2
Нижний Новгород
3
Ахмат
4
Краснодар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
1
3
6
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
1
5
-4
3
Группа 3
1
Зенит
2
Рубин
3
Факел
4
Акрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
1
0
2
3
10
-7
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Тюмень
3
Краснодар
3
Тюмень
3 : 3
Краснодар
Сочи
1
Динамо Мх
1
Сочи
1 : 1
Динамо Мх
Шинник
0
Акрон
1
Шинник
0 : 1
Акрон
Урал
1
Химки
1
Урал
1 : 1
Химки
Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
0
1
Ростов
1
2
Спартак
0 : 1
Ростов
Ростов
2 : 1
Спартак
Зенит
3
2
Ахмат
0
1
Зенит
3 : 0
Ахмат
Ахмат
1 : 2
Зенит
Рубин
0
0
ЦСКА
0
3
Рубин
0 : 0
ЦСКА
ЦСКА
3 : 0
Рубин
Динамо
1
1
Локомотив
2
0
Динамо
1 : 2
Локомотив
Локомотив
0 : 1
Динамо
Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1
Ахмат
2
Краснодар
1 : 2
Ахмат
Динамо Мх
1
Локомотив
2
Динамо Мх
1 : 2
Локомотив
Акрон
2
Спартак
3
Акрон
2 : 3
Спартак
Урал
1
Рубин
0
Урал
1 : 0
Рубин
Путь РПЛ 1/2 финала
Ростов
0
0
Зенит
1
2
Ростов
0 : 1
Зенит
Зенит
2 : 0
Ростов
ЦСКА
2
0
Динамо
1
0
ЦСКА
2 : 1
Динамо
Динамо
0 : 0
ЦСКА
Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Локомотив
2
Ахмат
1
Локомотив
2 : 1
Ахмат
Спартак
3
Урал
0
Спартак
3 : 0
Урал
Финал (Путь РПЛ)
Зенит
2
0
ЦСКА
0
2
Зенит
2 : 0
ЦСКА
ЦСКА
2 : 0
Зенит
Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Локомотив
0
Ростов
2
Локомотив
0 : 2
Ростов
Спартак
2
Динамо
1
Спартак
2 : 1
Динамо
Финал (Путь регионов)
Спартак
1
Ростов
2
Спартак
1 : 2
Ростов
Суперфинал
Ростов
0
ЦСКА
0
Ростов
0 : 0
ЦСКА
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+