Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
Группа A
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
20
10
10
25
10
6
3
1
24
13
11
21
9
3
2
4
12
12
0
11
10
2
3
5
14
17
-3
9
10
2
3
5
10
17
-7
9
9
1
2
6
9
20
-11
5
Группа B
1
2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
6
2
12
6
3
2
1
11
6
5
11
6
3
1
2
9
6
3
10
6
3
1
2
6
6
0
10
5
3
0
2
10
6
4
9
5
2
1
2
5
7
-2
7
6
1
1
4
7
11
-4
4
6
0
2
4
4
12
-8
2
Команда
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
Группа 1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
6
5
12
5
3
1
1
11
5
6
10
5
3
1
1
9
6
3
10
5
2
2
1
6
6
0
8
5
2
1
2
9
8
1
7
4
1
2
1
6
6
0
5
Группа 2
2
3
4
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
1
1
0
4
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
6
8
-2
3
3
0
2
1
4
6
-2
2
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
4
5
13
5
3
2
0
13
8
5
11
5
0
2
3
5
9
-4
2
4
0
1
3
3
6
-3
1
5
0
1
4
4
11
-7
1
5
0
0
5
3
14
-11
0
Группа 2
1
2
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
2
0
1
2
2
0
6
2
1
0
1
4
6
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
0
3
0
6
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире