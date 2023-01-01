Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
21
2
2
63
17
46
65
25
18
2
5
43
26
17
56
25
15
4
6
55
36
19
49
25
11
3
11
51
38
13
36
25
8
9
8
37
36
1
33
25
7
9
9
28
29
-1
30
25
7
6
12
33
56
-23
27
25
6
8
11
38
48
-10
26
25
6
8
11
30
38
-8
26
25
6
8
11
33
38
-5
26
25
5
6
14
22
52
-30
21
25
5
5
15
21
40
-19
20
Команда
3
4
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
36
10
26
34
12
10
1
1
24
9
15
31
12
9
1
2
35
13
22
28
13
8
2
3
34
18
16
26
13
7
4
2
25
13
12
25
12
6
3
3
18
12
6
21
13
4
4
5
18
21
-3
16
12
4
3
5
18
16
2
15
12
4
3
5
17
15
2
15
13
4
3
6
13
17
-4
15
13
2
5
6
21
24
-3
11
12
2
5
5
11
16
-5
11
Команда
3
4
5
6
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
1
1
27
7
20
31
13
8
1
4
19
17
2
25
12
7
2
3
21
18
3
23
12
4
3
5
17
24
-7
15
13
2
5
6
12
22
-10
11
13
2
5
6
16
23
-7
11
12
3
2
7
15
35
-20
11
13
3
1
9
11
36
-25
10
13
1
6
6
10
17
-7
9
13
2
2
9
16
25
-9
8
12
1
5
6
12
23
-11
8
12
1
2
9
8
23
-15
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире