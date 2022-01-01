Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 4
Команды
Акрон-2
Состав
€ 125 тыс
Акрон-2 - состав команды
Тольятти
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Кристалл
Сайт:
http://fcakron.ru/
Тренер:
Сергей Вахтеев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
95
Григорьев Артем
Вра
19
-
71
Безрогов Матвей
Вра
17
-
96
Постриган Владислав
Вра
18
-
45
Дзуцев Азамат
Вра
18
-
35
Враницын Дмитрий
Вра
18
-
52
Лебедев Данила
Защ
20
-
42
Кузьменко Тамерлан
Защ
20
-
72
Хаметов Марат
Защ
18
-
64
Павленко Федор
Защ
20
-
66
Тарнолицкий Константин
Защ
20
-
73
Латыпов Ралиф
Защ
19
-
94
Доброродов Вячеслав
Защ
18
-
79
Мамашев Максим
Защ
17
-
5
Кондаков Максим
Защ
18
-
68
Мартиросян Эдуард
Защ
18
-
57
Качура Севастян
Защ
-
13
Новиков Сергей
Пол
20
-
75
Винников Вячеслав
Пол
22
-
76
Блохин Тимофей
Пол
19
-
92
Кобылин Николай
Пол
19
-
81
Бажухин Кирилл
Пол
17
-
32
Густинович Павел
Пол
-
98
Фенин Федор
Нап
20
€ 0.125 млн
65
Зеленов Семен
Нап
19
-
90
Морозов Александр
Нап
20
-
33
Холодов Максим
Нап
20
-
55
Попович Александр
Нап
49
-
37
Меткалов Руслан
Нап
-
64
Сараев Иван
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 5, защитников: 11, полузащитников: 6, нападающих: 7
Главные новости
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
3
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
Вчера, 21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
Вчера, 21:27
2
Появилась новая информация о состоянии Барко
Вчера, 21:14
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+