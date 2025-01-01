Введите ваш ник на сайте
Новости сборной Колумбии по футболу

Молодежный ЧМ
Сайт:
http://www.fcf.com.co/
Тренер:
Сесар Торрес
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
24 марта
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
24 марта
1
Видео Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
22 марта
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
19 марта
1
Станкович может сменить «Спартак» на Сербию, Соболев сделал дубль за «Зенит», «Барселона» отказалась от Левандовского и другие новости
00:25
Определился еще один участник ЧМ-2026
00:02
Известна причина, по которой «Зенит» хочет расстаться с 25-миллионным новичком
Вчера, 23:19
7
Мбаппе назвал своего кумира в футболе: «Счастлив, что могу с ним общаться»
Вчера, 23:00
2
Мостовой отреагировал на возможный уход Станковича в сборную Сербии
Вчера, 22:35
2
Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола
Вчера, 22:20
2
Губерниев ответил Ловчеву на его слова о низком уровне российского футбола
Вчера, 21:37
10
Семин прокомментировал возможный уход Станковича в Сербию
Вчера, 21:09
Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии
Вчера, 20:58
7
Федерер назвал единственного российского футболиста, которого знает
Вчера, 20:40
1
