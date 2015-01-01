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    Сборная Колумбии по футболу - Таблица

    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия (до 20) 3 3 0 0 10:1 +9 9
    2. Колумбия (до 20) 3 1 1 1 3:4 -1 4
    3. Сенегал (до 20) 3 1 1 1 3:5 -2 4
    4. Катар (до 20) 3 0 0 3 1:7 -6 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сенегал (до 20) 2 1 1 0 3:2 +1 4
    2. Португалия (до 20) 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. Колумбия (до 20) 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4. Катар (до 20) 2 0 0 2 0:5 -5 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия (до 20) 2 2 0 0 7:1 +6 6
    2. Колумбия (до 20) 2 1 1 0 2:1 +1 4
    3. Катар (до 20) 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4. Сенегал (до 20) 1 0 0 1 0:3 -3 0
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