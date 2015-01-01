Турниры:
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия (до 20)
|3
|3
|0
|0
|10:1
|+9
|9
|2.
|Колумбия (до 20)
|3
|1
|1
|1
|3:4
|-1
|4
|3.
|Сенегал (до 20)
|3
|1
|1
|1
|3:5
|-2
|4
|4.
|Катар (до 20)
|3
|0
|0
|3
|1:7
|-6
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сенегал (до 20)
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|2.
|Португалия (до 20)
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|3.
|Колумбия (до 20)
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|4.
|Катар (до 20)
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия (до 20)
|2
|2
|0
|0
|7:1
|+6
|6
|2.
|Колумбия (до 20)
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|3.
|Катар (до 20)
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|4.
|Сенегал (до 20)
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0