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Расписание матчей сборной Занзибара по футболу

Сайт:
http://zanzibar-fa.com/
Результаты Расписание Таблица
Матчей нет :(
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
16
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
22:52
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22:43
8
13 сборных-участниц ЧМ-2026 раскритиковали президента УЕФА
22:26
4
«Спартак» и ЦСКА поборются за игрока «Балтики»
22:10
1
ЧМ-2026. Германия разнесла Кюрасао (7:1)
21:59
9
«Реал» согласовал уже 4 трансфера и хочет усилить еще 3 позиции
21:41
Фото«Зенит» стал базовым клубом сборной Бразилии
21:29
9
«Зенит» сделал официальное предложение по бразильскому хавбеку
21:29
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20:59
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