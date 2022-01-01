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Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
20:35
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
20:25
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Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
20:24
3
Топ-3 россиян в РПЛ по версии Бубнова
19:55
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Фанаты «Спартака» устроили политическую акцию перед трансфером Даку
19:33
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«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
19:19
Стало известно местонахождение Даку перед трансфером в «Спартак»
19:07
5
Карседо ответил на вопрос, где Даку
18:55
3
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
18:39
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«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
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