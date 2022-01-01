Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гуаякиль Сити - расписание матчей

Гуаякиль
Эквадор. Серия А
Стадион:
Кристиан Бенитес Бетанкурт
Сайт:
http://guayaquilcityfc.com/
Тренер:
Поол Гавиланес
Результаты Расписание Таблица
23.02 | 00:00
Индепендьенте дель Валле
- : -
Гуаякиль Сити
02.03 | 00:00
Гуаякиль Сити
- : -
Аукас
09.03 | 00:00
Дельфин
- : -
Гуаякиль Сити
16.03 | 00:00
Гуаякиль Сити
- : -
Барселона Г
19.03 | 00:00
Манта
- : -
Гуаякиль Сити
23.03 | 00:00
Гуаякиль Сити
- : -
Леонес
05.04 | 23:00
Универсидад Католика
- : -
Гуаякиль Сити
12.04 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Макара
19.04 | 23:00
Эмелек
- : -
Гуаякиль Сити
22.04 | 23:00
Либертад Лоха
- : -
Гуаякиль Сити
26.04 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Текнико Университарио
03.05 | 23:00
ЛДУ
- : -
Гуаякиль Сити
10.05 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Депортиво
17.05 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Оренсе
24.05 | 23:00
Мушук Руна
- : -
Гуаякиль Сити
31.05 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Индепендьенте дель Валле
01.07 | 23:00
Аукас
- : -
Гуаякиль Сити
05.07 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Дельфин
12.07 | 23:00
Барселона Г
- : -
Гуаякиль Сити
15.07 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Манта
19.07 | 23:00
Леонес
- : -
Гуаякиль Сити
26.07 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Универсидад Католика
02.08 | 23:00
Макара
- : -
Гуаякиль Сити
09.08 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Эмелек
16.08 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Либертад Лоха
23.08 | 23:00
Текнико Университарио
- : -
Гуаякиль Сити
30.08 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
ЛДУ
02.09 | 23:00
Депортиво
- : -
Гуаякиль Сити
06.09 | 23:00
Оренсе
- : -
Гуаякиль Сити
13.09 | 23:00
Гуаякиль Сити
- : -
Мушук Руна
Главные новости
Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
01:09
Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны
00:55
1
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
00:47
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»
00:28
4
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
10
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
2
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 