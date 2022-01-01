Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
15
11
2
2
34
8
26
35
2
14
11
2
1
26
11
15
35
3
14
8
2
4
25
10
15
26
4
14
7
4
3
28
11
17
25
5
14
7
2
5
20
11
9
23
6
14
4
2
8
13
30
-17
14
7
14
3
2
9
15
28
-13
11
8
14
3
2
9
11
35
-24
11
9
15
0
2
13
5
33
-28
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
9
7
2
0
18
5
13
23
2
8
6
2
0
18
3
15
20
3
7
5
1
1
16
3
13
16
4
8
5
1
2
16
6
10
16
5
7
4
1
2
12
5
7
13
6
6
3
1
2
8
12
-4
10
7
6
2
0
4
7
16
-9
6
8
6
1
2
3
6
10
-4
5
9
7
0
0
7
2
14
-12
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
7
5
0
2
16
5
11
15
2
5
4
0
1
8
6
2
12
3
7
3
1
3
9
7
2
10
4
7
3
1
3
8
6
2
10
5
6
2
3
1
12
5
7
9
6
8
2
2
4
6
14
-8
8
7
8
2
0
6
9
18
-9
6
8
8
0
2
6
3
19
-16
2
9
8
0
1
7
3
23
-20
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире