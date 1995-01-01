Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|6
|5
|1
|0
|13:2
|+11
|16
|2.
|Бранн
|7
|4
|2
|1
|11:5
|+6
|14
|3.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|12:7
|+5
|13
|4.
|Фредрикстад
|6
|3
|1
|2
|7:5
|+2
|10
|5.
|Стремсгодсет
|6
|3
|1
|2
|7:8
|-1
|10
|6.
|Сарпсборг 08
|6
|3
|0
|3
|6:4
|+2
|9
|7.
|Викинг
|6
|2
|3
|1
|8:7
|+1
|9
|8.
|КФУМ-Камератене
|6
|2
|3
|1
|5:5
|0
|9
|9.
|Русенборг
|6
|3
|0
|3
|7:8
|-1
|9
|10.
|Одд
|7
|2
|3
|2
|8:10
|-2
|9
|11.
|Лиллестрем
|6
|2
|2
|2
|6:9
|-3
|8
|12.
|Кристиансунд
|6
|1
|4
|1
|7:8
|-1
|7
|13.
|Сандефьорд
|5
|1
|1
|3
|4:6
|-2
|4
|14.
|Хаугесунд
|6
|1
|1
|4
|4:9
|-5
|4
|15.
|ХамКам
|7
|0
|3
|4
|3:7
|-4
|3
|16.
|Тромсе
|5
|0
|0
|5
|3:11
|-8
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мольде
|4
|3
|0
|1
|9:3
|+6
|9
|2.
|Бранн
|4
|3
|0
|1
|6:2
|+4
|9
|3.
|Викинг
|4
|2
|2
|0
|5:3
|+2
|8
|4.
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|5.
|Русенборг
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|6.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|7.
|Стремсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3:2
|+1
|4
|8.
|Сандефьорд
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|9.
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|2
|1:2
|-1
|3
|10.
|Фредрикстад
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|11.
|Одд
|4
|0
|3
|1
|5:7
|-2
|3
|12.
|КФУМ-Камератене
|3
|0
|2
|1
|2:4
|-2
|2
|13.
|Лиллестрем
|3
|0
|2
|1
|3:8
|-5
|2
|14.
|ХамКам
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|15.
|Хаугесунд
|3
|0
|0
|3
|1:6
|-5
|0
|16.
|Тромсе
|3
|0
|0
|3
|2:8
|-6
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|3
|3
|0
|0
|10:1
|+9
|9
|2.
|Фредрикстад
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|3.
|КФУМ-Камератене
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|4.
|Сарпсборг 08
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|5.
|Лиллестрем
|3
|2
|0
|1
|3:1
|+2
|6
|6.
|Одд
|3
|2
|0
|1
|3:3
|0
|6
|7.
|Стремсгодсет
|4
|2
|0
|2
|4:6
|-2
|6
|8.
|Бранн
|3
|1
|2
|0
|5:3
|+2
|5
|9.
|Хаугесунд
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|10.
|Мольде
|3
|1
|1
|1
|3:4
|-1
|4
|11.
|Русенборг
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
|12.
|ХамКам
|5
|0
|3
|2
|3:5
|-2
|3
|13.
|Кристиансунд
|3
|0
|2
|1
|4:6
|-2
|2
|14.
|Викинг
|2
|0
|1
|1
|3:4
|-1
|1
|15.
|Сандефьорд
|3
|0
|1
|2
|1:4
|-3
|1
|16.
|Тромсе
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0