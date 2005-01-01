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Уругвай. Примера
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Данубио
Результаты
€ 675 тыс
Данубио - результаты матчей
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
Сайт:
http://www.danubio.org.uy/index_1.html
Тренер:
Марио Саралеги
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Уругвай. Примера. 2026
Уругвай. Примера. Клаусура 2025
Уругвай. Примера. Интермедио 2025
Копа Судамерикана. 2025
Уругвай. Примера. Апертура 2025
Копа Судамерикана. 2024
Уругвай. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
13.09 | 19:00
Хувентуд
1 : 1
Данубио
05.09 | 21:00
Данубио
0 : 4
Пеньяроль
29.08 | 17:00
Прогресо
1 : 0
Данубио
23.08 | 17:00
Данубио
0 : 0
Расинг М
15.08 | 01:00
Бостон Ривер
0 : 0
Данубио
09.08 | 17:00
Данубио
0 : 1
Серро
01.08 | 18:00
Альбион
2 : 2
Данубио
25.07 | 01:00
Монтевидео Сити Торке
1 : 0
Данубио
11.07 | 21:00
Данубио
0 : 0
Насьональ
05.07 | 20:00
Данубио
1 : 1
Хувентуд
06.06 | 01:00
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
Данубио
30.05 | 21:00
Данубио
1 : 2
Прогресо
19.05 | 00:30
Депортиво Мальдонадо
3 : 1
Данубио
09.05 | 21:30
Данубио
0 : 1
Альбион
03.05 | 00:30
Ливерпуль
3 : 0
Данубио
26.04 | 01:00
Насьональ
1 : 2
Данубио
19.04 | 22:00
Данубио
1 : 1
Депортиво Мальдонадо
12.04 | 16:00
Сентраль Эспаньол
2 : 2
Данубио
04.04 | 21:30
Данубио
1 : 1
Монтевидео Сити Торке
31.03 | 00:00
Серро Ларго
2 : 0
Данубио
26.03 | 22:00
Данубио
0 : 0
Дефенсор Спортинг
21.03 | 22:00
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
Данубио
16.03 | 23:00
Данубио
4 : 1
Хувентуд
08.03 | 02:30
Пеньяроль
1 : 1
Данубио
28.02 | 23:00
Данубио
2 : 2
Прогресо
21.02 | 15:45
Расинг М
4 : 0
Данубио
15.02 | 23:00
Данубио
2 : 0
Бостон Ривер
10.02 | 02:00
Серро
0 : 1
Данубио
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