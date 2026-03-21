Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Данубио
Монтевидео Уондерерс - Данубио: обзор матча 21 марта 2026
Монтевидео Уондерерс
21.03.2026, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Данубио
45+1'
L. Zazpe
58'
J. Luna
24'
M. Peralta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Данубио
Завершен
Желтая карточка
D. J. Mencia Hernandez
90'
90'
Замена
Luis Femia
️️️️➡️️
Enzo Cabrera Mauri
90'
+10'
Замена
Facundo Labandeira
️️️️➡️️
J. Urretaviscaya
80'
78'
Замена
Axel Montana
️️️️➡️️
Mateo Peralta
78'
Замена
Joaquin Pereyra
️️️️➡️️
Tomás Cavanagh
78'
Замена
Facundo Balatti
️️️️➡️️
Camilo Mayada
Замена
Alan Garcia
️️️️➡️️
Joaquín Zeballos
74'
68'
Замена
Ivo Costantino
️️️️➡️️
Иван Росси
ГОЛ! 2:1!
Jonás Luna
58'
50'
Желтая карточка
Sebastián Rodríguez
Замена
Jonás Luna
️️️️➡️️
Mateo Levato
46'
ГОЛ! 1:1!
Leandro Zazpe
45'
+1
45'
+3'
24'
ГОЛ! 0:1!
Mateo Peralta
Желтая карточка
Leandro Zazpe
20'
Желтая карточка
Mateo Levato
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
33
Agustín Buffa
ВР
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
15
D. J. Mencia Hernandez
ЦЗ
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
5
Nicolás Queiroz
ЦП
16
José Alberti
ЦП
21
Santiago Benitez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
19
Joaquín Zeballos
ЦФ
70
Mateo Levato
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
21
Nicolas Azambuja
ЦП
18
Camilo Mayada
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
8
Sebastián Rodríguez
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
7
Enzo Cabrera Mauri
ЦФ
20
Maicol Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Монтевидео Уондерерс
12
José Rio
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
30
Facundo Labandeira
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
11
Jonás Luna
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
9
Roque Ricca
ЦФ
Данубио
32
Martinez
ВР
40
Facundo Balatti
ЦЗ
3
Joaquin Pereyra
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
15
E. Figueroa
ЦП
5
Juan Millán
ЦП
22
Axel Montana
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
9
Ivo Costantino
ЦФ
4-4-2
33
23
31
6
15
5
21
80
16
70
19
2-1-5-2
1
Гойкоэчеа
2
Веласкес
31
16
Росси
21
10
8
6
18
20
7
19
17
17
19
14
14
80
30
30
80
70
11
11
70
18
40
40
18
31
3
3
31
10
22
22
10
7
28
28
7
16
Росси
9
9
16
Росси
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Данубио
12
José Rio
ВР
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
7
R. Rivero
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
9
Roque Ricca
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
32
Martinez
ВР
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
15
E. Figueroa
ЦП
5
Juan Millán
ЦП
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
12
José Rio
ВР
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
7
R. Rivero
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
9
Roque Ricca
ЦФ
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
29
Martín Jourdan
ЦЗ
15
E. Figueroa
ЦП
5
Juan Millán
ЦП
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Данубио
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
Посещаемость:
1800
Новости команд
Все
Монтевидео Уондерерс
Данубио
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Монтевидео Уондерерс
Данубио
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 1
19.05.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
0 : 0
18.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
09.05.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 1
19.05.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
0 : 1
09.05.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 14 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.05.2026
Данубио
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: