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    Результаты сборной Руанды по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа H
    6 тур
    		8 сентября, воскресенье 19:00 Бенин 2:0 Руанда
    5 тур
    		16 июня, воскресенье 17:30 Руанда 0:1 Алжир
    4 тур
    		9 июня, воскресенье 22:00 Мали 1:1 Руанда
    3 тур
    		24 марта, воскресенье 17:30 Руанда 1:2 Мали
    2 тур
    		10 июня, воскресенье 17:30 Руанда 1:1 Бенин
    1 тур
    		2 июня, суббота 21:30 Алжир 4:0 Руанда
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