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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бенин - Руанда
Бенин - Руанда: обзор матча 06 июня 2024
Бенин
06.06.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Руанда
37'
Д. Додо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенин - Руанда
Желтая карточка
И. Хассане
82'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Д. Додо
82'
72'
Замена
J. Kwizera
️️️️
G. Mugisha
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ж. Доссу
70'
46'
Замена
K. Muhire
️️️️
H. Sahabo
Желтая карточка
Д. Додо
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Додо
Пас отдал
Ж. Доссу
37'
20'
Желтая карточка
E. Imanishimwe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
11
Rachid Moumini
ЦЗ
4
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
7
Доку Додо
ЦП
8
Имуране Хассане
ЦП
18
Жуниор Олайтан
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Руанда
1
Fiacre Ntwari
ВР
13
Fitina Ombolenga
ЦЗ
5
Ange Mutsinzi
ЦЗ
17
Тьерри Манци
ЦЗ
3
Emmanuel Imanishimwe
ЦЗ
4
Джихад Бизимана
ОП
10
Hakim Sahabo
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
17
Innocent Nshuti
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
10
Тосин Айегун
ЦФ
5
Йохан Рош
ЦФ
Руанда
18
Максим Венссенс
ВР
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
15
Bonheur Mugisha
ЦП
11
Kevin Muhire
ЦП
22
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Arthur Gitego
ЦФ
4-3-1-2
1
Данджину
12
Кики
4
Хунтонджи
13
Тижани
11
7
Додо
8
Хассане
20
Доссу
18
Олайтан
15
Д'Алмейда
9
Мунье
4-1-1-2
1
5
17
Манци
3
13
4
Бизимана
10
17
12
7
Додо
7
Ахлинви
7
Ахлинви
7
Додо
20
Доссу
10
Айегун
10
Айегун
20
Доссу
10
11
11
10
12
22
22
12
Остались в запасе
Бенин
Руанда
16
Сатурнин Альягбе
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
5
Йохан Рош
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
18
Максим Венссенс
ВР
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
15
Bonheur Mugisha
ЦП
9
Arthur Gitego
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
5
Йохан Рош
ЦФ
Остались в запасе
18
Максим Венссенс
ВР
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
15
Bonheur Mugisha
ЦП
9
Arthur Gitego
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Адель Амруш
Статистика матча Бенин - Руанда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
Информация о матче
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
Посещаемость:
3600 из 35000 зрителей (10%)
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