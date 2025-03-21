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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Руанда - Нигерия
Руанда - Нигерия: обзор матча 21 марта 2025
Руанда
21.03.2025, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 5 тур
0 : 2
Завершен
Нигерия
11'
В. Осимхен
45+3'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Руанда - Нигерия
90'
+3
Желтая карточка
Т. Арокодаре
90'
Желтая карточка
А. Ивоби
Замена
J. Bosco Ruboneka
️️️️
J. Kwizera
82'
77'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
77'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
В. Осимхен
67'
Замена
Б. Оньемаечи
️️️️
О. Эйна
67'
Замена
Р. Онидика
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
K. Muhire
️️️️
H. Sahabo
58'
49'
Желтая карточка
О. Ндиди
Желтая карточка
Д. Бизимана
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Замена
G. Byiringiro
️️️️
S. Gueulette
39'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
А. Лукман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Руанда
1
Fiacre Ntwari
ВР
17
Тьерри Манци
ЦЗ
13
Fitina Ombolenga
ЦЗ
5
Ange Mutsinzi
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
4
Джихад Бизимана
ОП
15
Bonheur Mugisha
ЦП
8
Samuel Gueulette
ЦП
10
Hakim Sahabo
ЦП
22
Jojea Kwizera
ЦФ
17
Innocent Nshuti
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Адемола Лукман
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Руанда
12
Pierre Ishimwe
ВР
18
Максим Венссенс
ВР
16
Clement Niyigena
ЦЗ
24
Gilbert Byiringiro
ЦЗ
21
Djabel Manishimwe
ЦП
11
Kevin Muhire
ЦП
4
Hadji Iraguha
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
10
Anicet Ishimwe
ЦФ
9
Didier Mugisha
ЦФ
Нигерия
1
Kayode Bankole
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Альхассан Юсуф
ОП
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Папа Даниэль
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
4
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
10
Толу Арокодаре
ЦФ
4-1-3-2
1
17
Манци
5
2
13
4
Бизимана
15
8
10
17
22
4-1-3-2
23
Нвабали
2
Эйна
2
Осайи-Самуэль
5
Троост-Эконг
21
Бейсси
4
Ндиди
11
Чуквуэзе
15
Саймон
17
Ивоби
9
Осимхен
7
Лукман
8
24
24
8
10
11
11
10
22
20
20
22
2
Эйна
13
Оньемаечи
13
Оньемаечи
2
Эйна
2
Осайи-Самуэль
4
Юсуф
4
Юсуф
2
Осайи-Самуэль
11
Чуквуэзе
20
Онидика
20
Онидика
11
Чуквуэзе
9
Осимхен
10
Арокодаре
10
Арокодаре
9
Осимхен
Остались в запасе
Руанда
Нигерия
12
Pierre Ishimwe
ВР
18
Максим Венссенс
ВР
16
Clement Niyigena
ЦЗ
21
Djabel Manishimwe
ЦП
4
Hadji Iraguha
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
10
Anicet Ishimwe
ЦФ
9
Didier Mugisha
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
1
Kayode Bankole
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
10
Папа Даниэль
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
4
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
12
Pierre Ishimwe
ВР
18
Максим Венссенс
ВР
16
Clement Niyigena
ЦЗ
21
Djabel Manishimwe
ЦП
4
Hadji Iraguha
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
10
Anicet Ishimwe
ЦФ
9
Didier Mugisha
ЦФ
Остались в запасе
1
Kayode Bankole
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
10
Папа Даниэль
ЦП
10
Джо Арибо
ЦП
4
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Руанда - Нигерия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Amahoro Stadium, Kigali
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