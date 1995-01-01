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    Результаты сборной Бурунди по футболу

    Турниры:
    Кубок африканских наций 2019, группа B
    Групповой этап, 3 тур
    		30 июня, воскресенье 19:00 Бурунди 0:2 Гвинея
    Групповой этап, 2 тур
    		27 июня, четверг 17:30 Мадагаскар 1:0 Бурунди
    Групповой этап, 1 тур
    		22 июня, суббота 20:00 Нигерия 1:0 Бурунди
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