Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
9
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
16
5
6
44
22
22
53
28
14
10
4
35
22
13
52
28
14
7
7
42
27
15
49
26
14
5
7
44
30
14
47
28
13
4
11
40
36
4
43
28
12
7
9
35
34
1
43
27
11
9
7
36
24
12
42
28
10
8
10
30
33
-3
38
28
9
7
12
36
35
1
34
27
8
8
11
27
29
-2
32
28
7
11
10
23
30
-7
32
28
9
5
14
22
41
-19
32
27
8
7
12
31
37
-6
31
28
8
6
14
27
38
-11
30
28
4
13
11
23
37
-14
25
28
6
4
18
21
41
-20
22
Команда
1
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
5
1
22
11
11
32
14
9
4
1
24
10
14
31
15
8
3
4
26
16
10
27
14
6
6
2
17
11
6
24
14
7
2
5
21
13
8
23
13
7
1
5
24
19
5
22
14
6
4
4
17
14
3
22
13
6
3
4
10
8
2
21
15
6
3
6
14
18
-4
21
13
5
4
4
17
12
5
19
13
4
5
4
17
12
5
17
14
5
2
7
16
18
-2
17
13
4
4
5
13
11
2
16
14
4
3
7
23
21
2
15
13
2
7
4
12
14
-2
13
14
3
2
9
12
23
-11
11
Команда
4
6
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
18
6
12
26
13
7
4
2
20
11
9
25
14
6
5
3
19
12
7
23
13
5
5
3
13
11
2
20
14
6
2
6
19
23
-4
20
14
5
4
5
13
14
-1
19
14
6
1
7
18
23
-5
19
14
5
3
6
18
17
1
18
14
4
4
6
13
19
-6
16
14
4
3
7
10
17
-7
15
13
3
5
5
15
19
-4
14
15
4
2
9
14
27
-13
14
15
2
6
7
11
23
-12
12
13
1
8
4
9
12
-3
11
14
3
2
9
9
18
-9
11
15
3
2
10
12
33
-21
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире