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    Монтевидео Уондерерс - таблица

    Город Монтевидео
    Дивизион Уругвай-Чемпионат Уругвая
    Сайт http://www.mwfc.com.uy/data/index.php
    Турниры:
    Группа 5 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бока Хуниорс 6 6 0 0 19:2 +17 18
    2. Монтевидео Уондерерс 6 3 1 2 9:8 +1 10
    3. Палестино 6 2 1 3 6:6 0 7
    4. Самора 6 0 0 6 3:21 -18 0
    Группа 5 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бока Хуниорс 3 3 0 0 9:1 +8 9
    2. Монтевидео Уондерерс 3 2 0 1 4:5 -1 6
    3. Палестино 3 1 1 1 5:3 +2 4
    4. Самора 3 0 0 3 1:9 -8 0
    Группа 5 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бока Хуниорс 3 3 0 0 10:1 +9 9
    2. Монтевидео Уондерерс 3 1 1 1 5:3 +2 4
    3. Палестино 3 1 0 2 1:3 -2 3
    4. Самора 3 0 0 3 2:12 -10 0
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