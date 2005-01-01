Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Уругвай. Примера
Команды
Монтевидео Уондерерс
Результаты
€ 300 тыс
Монтевидео Уондерерс - результаты матчей
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
Сайт:
http://www.mwfc.com.uy/data/index.php
Тренер:
Алехандро Капуччо
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Уругвай. Примера. 2026
Уругвай. Примера. Клаусура 2025
Уругвай. Примера. Интермедио 2025
Копа Судамерикана. 2025
Уругвай. Примера. Апертура 2025
Уругвай. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
12.09 | 22:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
Насьональ
06.09 | 00:00
Депортиво Мальдонадо
2 : 0
Монтевидео Уондерерс
29.08 | 01:00
Монтевидео Уондерерс
3 : 0
Сентраль Эспаньол
23.08 | 21:00
Монтевидео Сити Торке
5 : 1
Монтевидео Уондерерс
16.08 | 01:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
Серро Ларго
09.08 | 21:00
Дефенсор Спортинг
0 : 1
Монтевидео Уондерерс
01.08 | 01:00
Монтевидео Сити Торке
0 : 2
Монтевидео Уондерерс
18.07 | 01:30
Насьональ
1 : 2
Монтевидео Уондерерс
12.07 | 00:00
Монтевидео Уондерерс
2 : 0
Прогресо
06.06 | 01:00
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
Данубио
31.05 | 21:00
Хувентуд
2 : 5
Монтевидео Уондерерс
24.05 | 21:00
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
Депортиво Мальдонадо
18.05 | 00:00
Альбион
0 : 0
Монтевидео Уондерерс
09.05 | 01:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
Ливерпуль
02.05 | 18:30
Хувентуд
2 : 1
Монтевидео Уондерерс
27.04 | 01:00
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
Пеньяроль
18.04 | 19:00
Прогресо
2 : 1
Монтевидео Уондерерс
13.04 | 00:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 2
Расинг М
03.04 | 23:00
Бостон Ривер
4 : 1
Монтевидео Уондерерс
28.03 | 22:00
Монтевидео Уондерерс
3 : 0
Серро
25.03 | 20:00
Альбион
2 : 1
Монтевидео Уондерерс
21.03 | 22:00
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
Данубио
14.03 | 02:00
Насьональ
2 : 0
Монтевидео Уондерерс
07.03 | 02:00
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
Депортиво Мальдонадо
01.03 | 02:00
Сентраль Эспаньол
0 : 1
Монтевидео Уондерерс
22.02 | 15:45
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
Монтевидео Сити Торке
14.02 | 01:00
Серро Ларго
1 : 2
Монтевидео Уондерерс
07.02 | 03:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
Дефенсор Спортинг
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
1
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
3
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
4
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+