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Андорра. Примера Дивизио
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Атлетик д'Эскальдес
Результаты
€ 100 тыс
Атлетик д'Эскальдес - результаты матчей
Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио
Сайт:
http://acescaldes.com/
Тренер:
Дани Луке
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Лига конференций. 2026/2027
Андорра. Примера Дивизио. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Андорра. Примера Дивизио. 2024/2025
Лига конференций. 2024/2025
Лига конференций. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Лига конференций. 2022/2023
30.07 | 17:00
Атлетик д'Эскальдес
0 : 2
Вадуц
23.07 | 20:30
Вадуц
4 : 0
Атлетик д'Эскальдес
16.07 | 21:45
Морнар
1 : 2
Атлетик д'Эскальдес
09.07 | 17:00
Атлетик д'Эскальдес
2 : 1
Морнар
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